Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno politica in primo piano Matteo Salvini torna all’attacco della commissione Unione Europea mentre attende la lettera sul reddito non mandino letterine si pensa al lavoro e l’economia reale piuttosto che lo spread è alle porte del buio elettorale leader della lega per te Conte è il MoVimento 5 Stelle sulle nuove priorità del governo le tasse perché al paese serve uno sciopero fiscale positivo per ripartire e decreto sicurezza avviso tutto il resto viene dopo serve coraggio e visione per il futuro dice ancora non la piccola gestione quotidiana che leader europei hanno chiesto negli anni passati gli esseri c’è uno scandalo a base di partite truccate in Spagna secondo quanto riferiscono i media locali la polizia sta procedendo a numerosi arresti nell’ambito dell’indagine cominciate nel maggio del 2018 tra le persone fermate 6 calciatori fra i quali l’ex del Real Madrid Raul Bravo vincitori della Champions nelritiratosi l’anno scorso è ritenuto uno dei capi dell’organizzazione l’altro ex madridista Fernandez inigo Lopez del Deportivo la corugna Alex del Siviglia randa andiamo in Giappone perché ti paese sotto choc per un attacco contro un gruppo di bambini di una scuola elementare un atto di follia da parte di un uomo armato di coltelli costato la vita ad una luna di 12 anni e un uomo di 39 oltre allo stesso attentatore che poi si è suicidato ci sono 16 bambini due dei quali versano in gravi condizioni in ospedale e attacco alle 7:45 del mattino con il gruppo di studentesse si trovava la fermata dell’autobus in attesa di andare a scuola nel distretto di Kawasaki di Tokyo il premier Abe espresso forte rabbia per quello che ha definito un attacco straziante l’ultima notizia in chiusura sicuri trapianti di staminali umane cerebrali contro la sclerosi laterale amiotrofica la slai cell ok Alla faccia dei test per le risposte sulle efficaci i dati sono pubblicati sulla rivista di medicina 5 anni di testa di fase 1 condotti dal 2012 al 2015lovisco via Letizia Mazzini negli ospedali Maggiore della Carità di Novara e Santa Maria di Terni Università di Padova Istituto Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è tutto grazie per averci seguito le news la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa