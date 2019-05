Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione Martedì 28 maggio in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Salvini torna all’attacco della commissione Unione Europea mentre attende la lettera sull’ addebito non mandino letterina e si pensa al lavoro e l’economia reale piuttosto che lo spread della finanza dice del boom elettorale leader della Lega 7 fori con te il MoVimento 5 Stelle sulle nuove priorità del governo le tasse perché al paese serve uno shock fiscale positivo per ripartire e decreto sicurezza mentre tutto il resto viene di coraggio visione per il futuro chi è che ha Salvini e non la piccola gestione quotidiana che leader europei hanno chiesto negli anni passati economia Spread e mercati tesi il giorno dopo i risultati degli Europei in vista del vertice di questa sera e alla vigilia della lettera della commissione europea sul debito italiano chi differenziale stare lì prima mattina poi supera i 290 punti che non è una battuta e negativa la maglia nera va a Milano attesa per il giudizio sulche potrebbe portare ad una sanzione del 3,5 miliardi per debito eccessivo nel 2018 Il commissario europeo moscovici di Chiara Avrò toonitalia uno scambio di vedute sulle misure aggiuntive prediligo le sanzioni opposizione all’attacco del governo per il numero uno degli industriali Vincenzo boccia Confindustria incalza la classe politica il paese non è in declino Ma basta con i litigi sopra la maggioranza di governo basta chiedere alla lega e Movimento 5 Stelle di chiarirti al loro interno e definire le priorità futuro del paese è il momento di affrontare la questione della prossima manovra spiega bozza che sul fronte europeo della necessità di ottenere commissario di primo livello industria Commercio del mercato interno della concorrenza sono come Tari strategici per l’Italia le parole del Presidente di Confindustria di chiusura torniamo in Italia fanno 66 anni ex Primula nera di avanguardia Nazionale sarà nuovamente indagato per la strada della stazione di Bologna ing Francesca Zavaglia Infatti revocato il proscioglimento del 28 aprile 1992 come chiesto dalla procuraavvocato hasil e fascicolo di indagine sui mandanti dell’attentato del 2 agosto 1980 85 morti e oltre 200 feriti il giudice ha dato sei mesi per svolgere le indagini l’avvocato di bellino prendi fermo a posto E tutto grazie per averci seguito le news del turno nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa