Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 19:10

Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno i leader della Lega Matteo Salvini torna all’attacco della commissione europea mentre attende la lettera sul debito mandino letterine si pensi al lavoro e l’economia reale piuttosto che lo spread della finanza forte del elettorale leader della lega per te con te il MoVimento 5 Stelle sulle nuove priorità del governo le tasse perché al paese serve una sciocca fiscale positivo per ripartire e decreto sicurezza avviso Mentre tutto il resto viene dopo serve il coraggio e visione per il futuro dice ancora non la piccola gestione quotidiana che l’idea europei hanno chiesto negli anni passati che essere c’è uno scandalo a base di partite truccate in Spagna secondo quanto riferiscono i media locali la polizia sta procedendo a numerosi arresti nell’ambito di un’indagine cominciata nel maggio del 2018 per le persone fermate sei calciatori fra i quali l’ex del Real Madrid Raul Bravo vincitore della Champions nel 2002 e ritiral’anno scorso è ritenuto uno dei capi dell’organizzazione l’altro ex marito di pizza Fernandez Nico Lopez del Deportivo la corugna Alex del Siviglia randa vediamo di mele Giappone Perché mi fai vedere per un attacco contro un gruppo di bambini di una scuola elementare un atto di follia da parte di un uomo armato di coltelli costato la vita ad una donna di 12 anni e un uomo di 39 oltre allo stesso attentatore che poi si è suicidato i feriti sono 16 bambini due dei quali versano in gravi condizioni in ospedale e stacco alle 7:45 del mattino quando il gruppo di studentesse si trovava la fermata dell’autobus in attesa di andare a scuola nel distretto di Kawasaki a sud di Topo Tip premier Abe espresso forte rabbia per quello che ha definito un attacco straziante l’ultima notizia della chiusura torniamo in Italia Paolo Bellini 66 anni ex Primula nera di avanguardia Nazionale saranno indagato per strage della stazione di Bologna il gip Francesca Zavaglia infatti devo caso di proscioglimento del 28 aprile 1992 come chiesto dalla Procura Generale che avvocato ha il fascicolo di indagine sui mandal’attentato del 2 agosto 1980 85 morti e oltre 200 feriti il giudice ha dato sei mesi per svolgere le indagini l’avvocato di Bellini Manfredi per monti non opposto è tutto grazie per averci seguito le turno nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa