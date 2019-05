Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nessun Giuliano Ferrigno 30 miliardi di euro Questa è la proposta documentata al centesimo per centesimi che siamo pronti a portare in consiglio dei ministri in Parlamento studiato dagli economisti della lega per la flat Tax redditi di impresa e famiglia almeno fino a €50000 pronuncia Matteo Salvini in diretta Facebook è la prima mossa del Carroccio dopo il successo alle europee intanto dopo una riunione a Palazzo Chigi sul decreto sblocca cantieri il capogruppo della lega al Senato Romeo parla dell’ attesa per la sentenza sulle spese pazze Speriamo sia positiva In ogni caso il Sottosegretario rixi Resta al suo posto la lega ha deciso di fronte al Movimento 5 Stelle di Maya Questa mattina ho un incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ministro dello sviluppo deve indicare con il colle Cavalieri del Lavoro da annunciare per la festa del 2 giugno e arriva l’obbligo di installare telecameretutte le aule delle scuole dell’infanzia in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili le commissioni lavori pubblici e ambiente del Senato ha approvato l’emendamento bipartisan al Decreto sblocca cantieri firmato da senatori di lega 5 Stelle PD è partita Italia la proposta è stata rivista solo sulle coperture Cambiamo argomento per contrastare il caporalato in agricoltura propongo di creare una Task Force di ispettori INPS che collaborino con le forze dell’ordine è la magistratura ma anche un utilizzo maggiore di strumenti tecnologici come i droni per controllo il più precisi tu Gli apprezzamenti e la loro redditività vince il presidente dell’INPS Risiko in audizione alla camera Aggiungendo che la situazione è drammatica il caporalato è un problema di criminalità organizzata non credo di lavoro irregolare uno ci fa notizia della chiusura è un anarco-insurrezionalista spagnolo quando Antonio Fernandez 42 anni l’uomo della polizia per l’attentato la sede della lega di Treviso il 12 agosto 2018 latitante perché è gravato da altri ordini di carcerazione della magistratura italiana da fare a rispondere dei reati di strage attentato con finalitàturismo il tuo DNA è stato Infatti rinvenuto sull’ordine davanti alla sede leghista erano state trovate una bomba carta già esplosa è un secondo ordigno poi il mercato è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima inizi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa