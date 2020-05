Ultime Notizie Roma del 28-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio e scontro election Day tra il Governo le 5 regioni prossime alle elezioni Liguria Puglia e Veneto Campania e Marche nulla di fatto ieri sera nel vertice con il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese di 5 governatori che hanno anche il presidente Sergio Mattarella hanno ribadito la loro contrarietà al 20 settembre chiedendo di anticipare la data e aprire un ventaglio di possibilità dal 27 luglio lanci di sassi e bottiglie contro la polizia negozi saccheggiati nella seconda serata di protesta Minneapolis dove centinaia di persone hanno manifestato davanti al commissariato di polizia a cui appartenevano i quattro poliziotti licenziati e accusati di aver ucciso George Floyd un afroamericano di 46 anni altri centinaia di persone si sono ritrovate davanti all’abitazione del poliziotto immortalato in un video in cui si vede che soffoca Floyd premendo sulcon un ginocchio giustizia sarà fatta annunciato Trump L’Italia fa parte del leone con le risorse delle recore I Found proposto dalla Commissione Europea dei 750 miliardi previsti perché tu italiano di 172,7 miliardi 82 a fondo perduto e 91 di prestiti con te un ottimo segnale la manovra per la ripresa sarà di 2400 miglia si dice la presidente bomber line Gentiloni svolta senza precedenti no agli aiuti dai paesi del nord Olanda Svezia in testa Merkel in campo accompagneremo la proposta in modo costruttivo è difficile non saranno Chiuse il consiglio di giugno obiettivo è l’entrata in vigore dal 2021 borse europee in rialzo Milano a 101 percento lo spread scende a 190 e 20 le vittime per il coronavirus hanno superato la soglia delle 100 mila si tratta del numero più alto al mondo di decessi per covid 19 Lecce del numero dei militari americani morti in tutti i conflitti combattuti dagli Stati Uniti della guerrapoi l’intera nazione piange con voi al messaggio che il candidato Democratico alla Casa Bianca Joe biden ha rivolto ai familiari delle vittime in Brasile superate le 25.000 di tutta l’America replica sono quasi 45 Mila è stato rinviato a sabato il lancio della crew Dragon della spacex is quando mancavano pochi minuti alla partenza Verona buon punto la stazione di caricamento del propellente il lancio è stato rinviato al 30 maggio a causa del maltempo Non vedo l’ora di tornare da lui sabato il messaggio del presidente Trump che era arrivato da Kate Canaveral per assistere alla Gio insieme con la first Lady Gaga Boing annunciato di aver ripreso la produzione delle controverso 737 Max protagonista di due gravissimi incidenti nel 2009 in seguito ai quali tutti gli aerei del tipo erano rimasti a terra per questo è il colosso statunitense dei cieli aveva interrotto la produzione del 737 Max Lo scorso gennaio nella nota di Bowennon si specifica però che la Federal Aviation administration non si avvicina a concedere l’autorizzazione che certifica la sicurezza dei velivoli E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascom

