Ultime Notizie Roma del 28-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione per covid refund Ryanair Annuncia il Next Generation dell’Unione Europea da 750 miliardi 172 Alitalia per Roma 81 miliardi di aiuti e 90,9 di prestiti Ora tocca il Consiglio Europeo del 17 e 18 giugno con te un ottimo segnale del mio europeo una cifra adeguata l’Olanda prende negoziati saranno lunghi perché il trattative difficili l’obiettivo in vigore il primo gennaio 2021 Francia un accordo necessario entro luglio e cambiamo argomento morte per soffocamento di un afroamericano Minneapolis negozi saccheggiati sassi contro il commissariato 8 minuti con il ginocchio sul collo George Floyd implora gli agenti che lo hanno fermatoFatemi non riesco a respirare la sua morte scatena reazioni è guerriglia urbana Minneapolis nello stato del Minnesota nella seconda notte di protesta il commissariato è presa stressate e i negozi sacchetti e torniamo a parlare di coronavirus il punto della Protezione Civile 584 nuovi casi 2443 guariti e 117 vittima e risale il numero dei si lamenta in Lombardia che registra anche il 65% dei nuovi casi in totale in Italia 33072 vittime 8 regioni senza aumento il presidente Sergio Mattarella il 21 23 in forma privata Codogno dove incontrerà le autorità locali Municipio il giorno prima primo giugno partecipare a un concerto al Quirinale in ricordo delle vittime del coronavirus su probabilmente giardini del Quirinale prima di recarsi a Codogno ti ha preso al Quirinale la mattina del 2 Giugno il Presidente della Repubblica prenderà parte alla cerimonia di deposizione di una corona all’altare della patriae prima di chiudere Torniamo a parlare di coronavirus a Trapani perde in poche ore il primato di provincia covid free dopo che sono stati registrati i 4 nuovi casi lo conferma l’ufficio stampa i casi dopo quello di Mazara del Vallo sono a Calatafimi Segesta Castelvetrano Marsala a Trapani da 28 giorni non si registrano nuovi casi di positività alla coronavirus e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamenti a più tardi

