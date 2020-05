Ultime Notizie Roma del 28-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione da Roberta Frascarelli un cartello criminale composto da imprenditori e funzionari pubblici per pilotare gli appalti a giocare le coppie della Ndrangheta lo ha scoperto la Guardia di Finanza che sta eseguendo decine di arresti in diverse regioni italiane l’indagine coordinata dalla dda di Reggio Calabria ha preso di mira i profili imprenditoriali dei Piromalli la Corsica che opera nella piana di Gioia Tauro e che stanno eseguendo anche sequestri di beni e imprese per oltre 103 milioni Walter Tobagi Fu ucciso barbaramente Perché rappresentava ciò che i brigatisti negavano e volevano che era un giornalista libero che indagava la realtà oltre gli stereotipi e pregiudizi e i terroristi non tolleravano narrazioni diverse da quelle dello schematismo40 anni dall’assassinio del giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi avvenuta a Milano il 28 maggio 1980 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne ricorda il coraggio e l’autorevolezza sulle pagine del quotidiano di via Solferino lanci di sassi e di bottiglie contro la polizia alcuni negozi saccheggiati nella seconda serata di feste a Minneapolis dove centinaia di persone hanno manifestato davanti al commissariato di polizia a cui appartenevano i quattro poliziotti licenziati accusati di aver ucciso il Floyd un afroamericano di 46 anni altre centinaia di persone si sono ritrovate davanti all’abitazione del poliziotto immortalato in un video in cui si vede che soffoca Floyd premendo sul suo collo con un ginocchio Trapani perde in poche ore ha il primato di provincia covid free dopo che sono stati registrati i 4 nuovi casi lo conferma l’ufficio stampa dell’assi casi dopo quello di Mazara del Vallo sono a Calatafimi Segesta Castelvetrano Marsala a Trapani da 28 giorni non si registravano nuovi casi positivi al Corona e sono 1086 morti per covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile Dov’è il totale delle vittime è salito a 25598 lo rende noto il ministro della Salute i nuovi contatti sono 20599 per un totale di 400 11821 ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa