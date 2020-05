Ultime Notizie Roma del 28-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli la Corea del Sud ha reintrodotto le misure di blocco nell’area metropolitana di Seul che ospita Metà della popolazione del paese dopo il nuovo piccoli infezioni registrato ieri musei parchi e gallerie d’arte saranno chiusi di nuovo da domani per due settimane le aziende sono state esaltate reintrodurre il lavoro flessibile ai residenti riferisce il Guardian è stato anche consigliato di evitare incontri sociali o di andare in luoghi affollati tra cui ristoranti e bar La legge sulla sicurezza nazionale Hong Kong assicurerà la stabilità e la prosperità di lungo termine della ex colonia britannica il premier cinese li keqiang in stampa affermato che la misura provata oggi dal congresso nazionale del Popolo è stata progettata per la stabile attuazione del modello un paese due sistemi che regola le relazioni tra Pechino e Hong Kong su cui Pechinosempre lavorato per la piena attuazione Italia ancora un focolaio anche se alcune regioni la situazione è migliorata e l’impegno grande Lo afferma il ministro della Salute austriaco in una intervista sono un sostenitore della Libertà di movimento ma con l’Italia dobbiamo ancora essere prudente aggiunge il ministro citando per l’Italia 382 casi covid per 100.000 abitanti contro i 55 in Croazia e 70 in Slovenia via libera della commissione affari costituzionali del Senato all’unanimità in sede deliberante al disegno di legge di iniziativa parlamentare per l’istituzione della giornata nazionale dei camici bianchi per onorare il lavoro l’impegno La professionalità Il sacrificio di medici infermieri operatori e volontari in ambito sanitario socio sanitario e socio-assistenziale corso della pandemia da coronavirus in un periodo in cui si guarda al futuro sotto molteplici punti di vista in attesa di conoscere cosa accadrà nella vita degli italiani c’è un’associazione che sifa proprio di costruire il futuro futurlab che ha tra gli obiettivi quello di soddisfare i bisogni sociali primari dei cittadini quali ad esempio il lavoro Antonio La Ferrara presidente della Stazione ascoltiamo abbiamo sviluppato in questi anni con il piede studiare anche a Catania e con alcuni progetti che hanno potuto sull’informazione E anche sulla formazione Ma ancor di più per quanto riguarda il futuro abbiamo istituito l’anno scorso insieme alla fondazione per La sussidiarietà una una scuola di formazione per il bene comune e ha come obiettivo principale quello di contribuire a creare una classe dirigente in possesso di valori etici e anche di di conoscenze di baseconseguentemente poi di competenze famose hard soft Skills E questo proprio perché è un momento di grande di grande cambiamento della società e anche solo nella classe dirigente Probabilmente sì ci sarà un ricambio come anche nella Piave cambio generazionale e come anche nel mondo imprenditoriale e poi restiamo abbiamo lavorato su su vari vari progetti e che abbiamo portato avanti e non ultimo un progetto che riguarda i giovani solo per cercare di sostenere le istituzioni che poi è quello che è il compito di un’associazione che fa parte il terzo settore e quindi un progetto che cerca di aiutare gli arrivano che riguarda solo tutto il match tra domanda è offerta di lavoro e quindi a sostegno dei centri per l’impiego delle agenzie interinali che purtroppo più di una piccolissimanon riescono a essere incisivi Eccola nel mercato del lavoro tutto per una dalla redazione appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

