Ultime Notizie Roma del 28-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli pure una parte on-line è il Giffoni Film Festival la grande rassegna creata da Claudio gubitosi per il pubblico più giovane riparte per la cinquantesima edizione con la sua parte fisica regolata ingressi contingentati e dalle più attenta e misura di sicurezza e si moltiplica per 4 dal 18 al 22 agosto ci sarà il programma per i ragazzi più 16 + 18 con 35 giurati nella cittadina Campana e 1600 negli italiani dal 25 al 29 agosto saranno di scena I giffoners della fascia d’età più 16 ci sarà Inoltre una parte di attività eventi per tutto l’autunno e dal 26 al 30 dicembre spazio ai più specchi 10 con 1500 bambini e bambine di5 giorni della rassegna è il primo Festival cinematografico italiano e ripartire anche con una parte in loco volevo dare un segno forte di esistenza e resistente anche alla mia regione all’Italia al mondo al cinema all’arte alla cultura spiega a gubitosi nella conferenza stampa on-line Atlantia di Sofia i nuovi azionisti per ASP in risposta agli azionisti in vista dell’assemblea di domani il gruppo si è dichiarato disponibile a seguito del ripristino di una situazione di incertezza Cerca la convenzione Cerca le regole applicabili l’ingresso di soci darsi nel capitale di Autostrade per l’Italia nel rispetto dei diritti degli attuali soci di minoranza già presenti nel capitale al momento non essendo ancora aver verificato le condizioni per l’avvio di una vera e propria trattativa ha precisato ancora Atlantia sono in essere unicamente alcuni contratti preliminari con primari investitori istituzionali nazionali internazionalistavi a valutare un eventuale investimento nella società qualora punto dette condizioni si avverassero la borsa di Milano allunga ancora il pasto e continua a fare meglio degli altri listini Europea all’indomani della Cava di panda annunciando dall’Unione Europea il MIB sale dello 1,8% a 18232 punti avvicinandosi lockdown strappa ancora Ferragamo a seguire Campari Saipem tra gli altri listini Londra guadagna lo 0,89 % per il 1,01% e Francoforte allo 0,5% scuola dal concorso straordinario le cui domande di partecipazione previste per domani sono state rinviate per via dell’ emendamento approvato in Senato al Decreto scuola contro ANIEF annuncia l’ennesimo ricorso per far inserire tutti i precari nella graduatoria di merito al Decreto rilancio Dov’è il miliardo e mezzo stanziatosente la riapertura in sicurezza sentiamo il presidente di ANIEF Marcello pacifico è importante fare queste domande per chiunque insegna nella scuola da più di 3 anni ea 3 anni di servizio secondo anni e più ci sono dei requisiti dei paletti che devono essere tolti tipo il suo specifico o la mancata valutazione del servizio militare del dottorato di ricerca per la classe a66 sono paletti che escludono escludono comunque chi ha prestato servizio nello stato prenderti questa applicazione per poter poi partecipare ai concorsi pubblici però è importante anche quindi Estendere la presente per Bisogna comunque che anche chiunque vuole ricorrere entro il 3 luglio del sangue iscriversi nel portale registrarsi fare la domanda e poi anche aderireanche nel portale Ariel alla procedura di ricorso inviato tutta la documentazione necessaria per poter ricorrere Tutto questo mentre il concorso straordinario partire oggi è stato rinviato è stato rinviato visto che sono delle modifiche in corso d’opera che sono stati presentati nell’esame del decreto-legge sostituenti quiz con la prova scritta concorso straordinario e comunque continua a fare un’altra apportare diverse migliaia di insegnanti che lavorano e per il quale anche su questo bisognerà ricorrere entro i termini anche se le domande si faranno dopo Quindi bisogna ricorrere ore anche se poi le domande saranno rinviate aste rinviate di partecipazione andata successiva di tutto per ora dalla redazione nel pomeriggio i nuovi aggiornamenti un saluto

