Ultime Notizie Roma del 28-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in vista del 3 giugno il ministro boccia chiarisce che il passaporto sanitario è contro la costituzione è una regione non può adottare provvedimenti che ostacolino La libera circolazione delle persone che non ci pensa la quarantena precisa su questo tolgo un accordo tra le parti immediata la replica del governatore della Sardegna Solinas dal ministro baciano non ci saremmo mai aspettati inutile l’Italia centralista che vuole riaffermare una supremazia prepotente dello Stato dei fratelli regioni nell’architettura della Repubblica e la P Muni potrebbe essere sperimentata non in tre Bensì in sei regioni italiane Secondo quanto si apprende quindi si allarga il numero di territori coinvolti rispetto all’indicazione iniziali nelle scarpe dell’ applicazione per il tracciamento dei contagi da coronavirus ti rilascio dovrebbe avvenire nei prossimi giorni a inizio giugnopotrebbe fare Che ridere se l’app sin dall’avvio della sperimentazione sarà comunque accessibile a tutti su base nazionale scuola il governo pone la fiducia al senato sul decreto legge la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna dalle ferie che la riapertura degli istituti a settembre è un incidente di un obiettivo condiviso da tutto il governo verranno fornite alle scuole precise indicazioni operative in tema di diritto scolastico annuncia che i sindaci ai presidenti di Ceprano poteri commissariali sull’edilizia essere in chiusura la Corea del Sud ha introdotto le misure di blocco nell’aria metropolitana di Seul che ospita Metà della popolazione del paese dopo il nuovo picco di infezione registrato ieri tu dai parchi e galleria d’arte saranno chiusi di nuovo da domani per due settimane e la gente sono state portate a reintrodurre il lavoro flessibile ai residenti Preferisci il Guardian è stato anche consigliato di evitare incontri sociali o di andare in luoghi affollati tra cui ristoranti e Lara è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa