Ultime Notizie Roma del 28-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Economy in apertura il recovery plan e guarda al futuro degli investimenti ma bisogna anche fare le necessarie riforme di te il vicepresidente della commissione Ue dombrovskis presentando il recovery di uno degli strumenti Telecapri Plan che avrà 560 miliardi a disposizione tra assunzioni prestiti commissario Ué Gentiloni sottolinea che in recovery Farm non ha a che fare tunnel condizionalità intrusioni di è volontario gli stati membri che assumono la responsabilità della propria crescita devono presentare il recovery Plan alla commissione ad aprire ma possono farlo anche a ottobre cm e la bozza di legge di stabilità il nuovo fondo per la transizione è qua proposto dalla Commissione Europea salito da 7,5 a 40 miliardi prevede di assegnare 2,14 miliardi all’Italia nella prima versione del fondopresentata a gennaio la locazione era di 364 milioni la Polonia che arriva a 2 miliardi otterrebbe ora 8 miliardi confermandosi il paese che mi piaceva di più dello strumento per mobilitare investimenti pubblici e privati a sostegno delle regioni più in difficoltà nella transizione ecologica Cambiamo argomento vedo la classe politica non fanno di governo molto concentrata sull’emergenza ma Consuelo visione 032 zia tu dove dobbiamo andare questo mi preoccupa molto sono le parole del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel corso di un incontro organizzato dalla fondazione fiera Milano a proposito di quanto L’Italia ha ottenuto con il recovery Fund alla giornata Ieri ci ha regalato una speranza ma non illudiamoci tra un percorso lungo per averli a Sara soggetta a tantissime contrazioni dice quindi il tema è come prenderemo quei soldi e come saranno spesi essere in chiuso il congresso nazionale del popolo che il ramo legislativa del parlamento cinese ha dato il via libera l’adozione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong nelle ultime votazioni della sezione finale è l’assemblea provato anche ilcodice civile della Repubblica Popolare pagina si avvia a lanciare un green Chanel una corsia preferenziale per i voli charter da 8 paesi Italia Giappone e Corea del Sud Singapore e Francia Germania Regno Unito e Svizzera è tutto sembra dirci seguito le news e tornano alla prossima edizione

