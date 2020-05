Ultime Notizie Roma del 28-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il bilancio di oggi sull’andamento del coronavirus in Italia ci sono meno di 500 persone in terapia intensiva però ci sono anche decine di morti si trova sotto cosa 170 Per la precisione tra tre giorni sono tornato il numero di nuovi positivi dopo il record di 300 raggiunsero il 25 maggio La maggior parte e 593 tamponi positivi sono in Lombardia con 382 nuovi positivi metti in Basilicata Calabria Umbria Sardegna i guariti aumentano il 24 ore di 3500 tre unità il caso di malattie stato pari al 2980 il nuovo fondo per la transizione è qua non posso dalla Commissione Europea salito da 7,5 a 40 miliardi prevede di assegnare 2,14 miliardi all’Italia nella prima versione del fondo presentata a gennaio la l’occasione era di164 milioni la Polonia che arriva 2 miliardi o terrebbe ora 8 miliardi confermando che il paese che vieni piacerà di più dello strumento per mobilitare investimenti pubblici e privati a sostegno delle regioni più in difficoltà nella ecologica Cambiamo argomento vedo la classe politica non parlo di governo molto concentrata sulle emergenze ma Consuelo visione il vero strategia su dove dobbiamo andare questo mi preoccupa molto sono le parole di Confindustria Carlo Bonomi nel corso di un incontro organizzato dalla fondazione fiera Milano a proposito di quanto L’Italia ha ottenuto con il recovery Fund e la giornata di ieri ci ha regalato una speranza ma non andiamoci tra un percorso lungo per averli a stare assoggetto a tantissime contrazioni dice quindi il tema come prenderemo quei soldi come saranno spesi essere in chiusura il congresso nazionale del Popolo il re legislativa del parlamento cinese ha dato il via libera alla adozione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong nelle ultime votazioni della sezione finale assemblea provato anche il primo codice civile della Repubblica Popolare faccinalanciare un green Channel una corsia preferenziale per i voli charter da 8 paesi Italia Giappone Corea del sud e Singapore Francia Germania Regno Unito e Svizzera è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa