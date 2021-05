Ultime Notizie Roma del 28-05-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e venerdì 28 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in attesa oggi in consiglio dei ministri recovery che unisce semplificazione governance per il PNR ieri sera nuovo tavolo tecnico si lavora fino all’ultimo sul tema dei subappalti in bilico disturbo per gli alberghi sindacati dell’Italia sul piede di guerra intanto dopo che commissaria annunciato che oggi perché erano solo il 50% delle retribuzioni continuano a scendere contagi ricoveri da covid in Italia Dal 14 giugno mezzo paese sarà in zona Bianca si parte lunedì con Friuli Venezia Giulia Molise Sardegna riapriranno anche le discoteche ma niente balli in pista Il ruolo apre alla possibilità di somministrare il vaccino più giovani all’interno dei locali proseguono le indagini sulla tragedia del Montarone con gli inquirenti che non escludono la possibilità di Altri indagati dopo il fermo di tre responsabili della funivia ieri un nuovo sopralluogo il sequestro della scatola nera avrai sempreti riservata My cosciente Aitano unico sopravvissuto alla strage oggi i funerali di Roberta e Angelo a Triggiano nel barese oggi a soci in Russia incontro tra Putin e il presidente Bielorussia lukashenko dopo il caso del dirottamento aereo da parte di Nick Mosca blocca l’arrivo dei voli che girano La Bielorussia l’organizzazione internazionale ONU dell’aviazione civile apriva intanto un’inchiesta sull’accaduto il G7 chiede la liberazione dei prigionieri politici bielorussi Di Maio oggi in Libia col collega maltese Bartolo Il commissario europeo Valeri in programma un incontro con il premier da Bye bye ministri di Ester e interno libici in particolare sul tema di immigrazione lamorgese riceverà invece al Viminale Leone già impegnate nel Mediterraneo da loro mi ha detto collaborazione ha la ministra un video rafforza l’ipotesi che si amano a base è stata uccisa nelle immagini riprese da telecamere di sorveglianza si vedono tre persone che portano pale sacchi mentre camminano dietro la casa della ragazza di origine pakistana scomparsa da Novellara nel reggiano per stasera la sindaca Carleuna fiaccolata in paese Addio ha Carla Fracci icona della danza classica la ballerina più famosa del mondo è morta ieri 84 anni stroncata da un tumore dalle 12 di oggi la camera ardente La Scala di Milano domani come funerali nella Basilica di San Marco onorato il nostro paese con la sua eleganza il suo impegno artistico frutto di intenso lavoro ha ricordato Mattarella Sport ranchino infuocata in Serie A Inzaghi passa da rinnovare con la Lazio diventare il successore Enrico all’intera pesa solo l’ufficialità e manca solo l’annuncio anche per il ritorno di Allegri alla Juventus per gli azzurri oggi a Cagliari formazione sperimentale contro San Marino verso gli europei Nike afferma che chiuderà porto con Neymar dopo le accuse di abusi sessuali da parte di una dipendente per la MotoGP oggi libera al Mugello ciclismo oggi 19esima tappa del giro d’Italia e noi siamo qui Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa