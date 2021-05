Ultime Notizie Roma del 28-05-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio i dati in Italia Ieri si sono registrati 4147 nuovi casi con 243967 Tamponi e 171 morti il tasso di positività sullaluna e 7% ancora Primi Incontri erano stati 3937 con 260962 Tamponi e 121 morti di attualmente positivi sono 250 3193 in calo di 6836 tradimenti guariti si contano 3 milioni e 826984 persone con un incremento di 10808 casi rispetto alle precedenti 24 ore il bilancio dei deceduti in Italia sale al 125 2793 i casi totali sono 4 milioni 205970 dall’inizio della pandemia ancora in calo i ricoveri ordinari sono 7707 invece Scesa anche le terapie1206 L’Argentina battuto ieri nuovamente il suo record di contagi da covid e registrando 41080 casi che hanno fatto salire il totale generale a quota 3 milioni 600 63215 lo scrive l’agenzia di stampa tela ma nel contempo nell’arco delle ultime 24 ore si sono avuti altri 551 morti portando il bilancio complessivo delle persone decedute da marzo 2020 A 76135 la Germania per la prima volta ha riconosciuto oggi di aver commesso un genocidio contro le popolazioni degli Eroi Bay Namibia durante l’era coloniale del paese africano 1,1 miliardi di euro in aiuti allo sviluppo Inizia il conto alla rovescia per le zone bianche con i dati di ieri le relative incidente il quadro è chiaro Per la cabina di regia che oggi si pronuncia colori delle regioni che saranno ancora tutte Gialle tranne tre Sardegna Molise friuli-venezia Giulia come ormai ampiamente annunciato vanno in bianco grazie un’incidenza da tre settimane sotto quota 50 x 100000di rischio basso per carichi ospedalieri ai minimi voltiamo ancora pagina Nike ruppe la sua parte nel circo Neymar perché l’altra brasiliana del Paris saint-germain e si sarebbe rifiutato di collaborare un’indagine interna del marchio dopo che una dipendente l’ho accusato di averla aggredita sessualmente lo rende noto la stessa multinazionale americana e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto linea alla regia

