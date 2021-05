Ultime Notizie Roma del 28-05-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio entrato pochi minuti dopo le 11:30 nel foyer della Scala feretro di Carla Fracci senza Sì ieri all’età di 84 anni dopo una lunga lotta contro un tumore nel teatro milanese sarà aperta la camera ardente che accoglie viteza alle 18 ad accogliere la salma dell’etoile fuori al Piermarini c’erano il sindaco di Milano Giuseppe sala il direttore musicale Riccardo scialli e sovrintendente Dominique Meyer all’arrivo del carro funebre un centinaio di persone all’esterno del ti lascio andare in un lungo applauso proseguito anche all’interno dove erano presenti tra gli altri la sorella Marisa Fracci direttore del corpo di ballo Manuel legris il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il direttore generale Maria di è il direttore della scuola di ballo Frederic Olivieri e voltiamo pagina scende ancora le reti Nazionale che arriva a 0 72 rispetto allo 078 della settimana scorsa in diminuzione anche l’incidenza per il17-23 Maggio preso in considerazione dall’istituto superiore di sanità risulta essere di 51 casi ogni 100.000 abitanti contro 73 della scorsa settimana mentre secondo il dato del Ministero della Salute Riferito un diverso intervallo temporale Vincenza risulta essere di 47 casi ogni 100.000 abitanti sono questi secondo quanto si apprende i dati sull’andamento del coronavirus in Italia l’esame della cabina di regia per il monitoraggio che gli ho presentato oggi recovery con berlina via libera di tutti gli stati pronti ad andare sui mercati lo scrive su Twitter il presidente della commissione europea a seguito della finalizzazione della ratifica della decisione sulle risorse proprie dell’Unione Europea da parte dei parlamentari nazionali dei 27 e cambiamo argomento la cronaca nel corso di un intervento avvenuto nella notte alle Colonne di San Lorenzo Milano ragazzo di 20 anni rimasto ferito di striscio alla gamba destra verosimilmente da un proiettile di rimbalzo ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli Dove è stato dimesso con prognosi di cinque giorni mentre una donna estone di 21 anniportato in codice giallo Ospedale Policlinico con piccole lesioni agli arti inferiori dovuta a frammenti di cui non è stata accertata l’origine quanto si legge in un comunicato dei Carabinieri e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro ancora buon pomeriggio Buon proseguimento di ascolto

