Ultime Notizie Roma del 28-05-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale sabato 28 maggio Buongiorno da Francesco Vitale zelensky Promette che don basta sarà di nuovo Ucraina con le forze russe che però stanno guadagnando terreno nelle regioni leader ceceno kadyrov afferma intanto di essere entrato al se Verdone cerchiata anche Lisca anche il presidente ucraino parla di cena GTO la chiesa ortodossa di chi afferma di aver tagliato tutti i legami con la Russia dichiarando piena Indipendenza biden e si prepara da parte sua inviare Akira armi tra cui sistemi missilistici a lungo raggio la Banca Centrale russa in pone nuove restrizioni per le imprese Consolati cittadini italiani con conti verso le controllate locali di Unicredit e Intesa San Paolo ad aprile la Russia ha raddoppiato le sue vendite in Italia di prodotti energetici business chi parla con draghi dei modi per prevenire la crisi alimentare dobbiamo sbloccare i poriinsieme Dice presidente ucraino Salvini potrebbe recarsi a Mosca nei prossimi giorni secondo ambienti della Lega va dove gli batte il cuore commenta Letta comizio di Trump alla convention della Henry lobby delle Armi americane ci andremo a riprendere la casa bianca e renderemo l’America è più sicura più ricchi e più grande di sempre detto l’ex presidente rilanciando la proposta di armare gli insegnanti la pulizia del Texas talmente tanto che è stato un errore non fare irruzione nell’aula della scuola elementare di Val Dov’è Salvador Ramos ha ucciso 21 persone lo MS avverte che i 200 casi di Vaiolo delle scimmie rilevate nelle ultime settimane potrebbe essere solo la punta dell’iceberg che l’istituto superiore di sanità rende Noto in Italia già la disponibilità di oltre 5 milioni di dosi di vaccino sarà una maturità con la mascherina ma L’obiettivo è entrare in aula A settembre senza voltiamo pagina è morto a Roma all’età di 94 anni il cardinale Angelo Sodano fu segretario di stato Vaticano sotto Wojtyla Ratzinger nonché Decano del collegio cardinalizio la ceilapiano d’azione per la prevenzione degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili con la creazione di centri di ascolto nel 70% delle diocesi piogge temporali sull’Italia in particolare sulle regioni centro-settentrionali oggi allerta gialla per il maltempo in Abruzzo Calabria Emilia Romagna Marche Sicilia Umbria e Veneto saliscendi delle temperature oggi e domani si abbasseranno fino a 10 gradi per poi risalire la prossima settimana ai valori attuali e stasera la consegna dei premi al festival del cinema di Cannes con Redacon Broker Armageddon Time di Grey decisione tu li vedi parte della Bruni tedeschi triangolo Sadness di Oslo Boyfriend Ivan di sale e Klaus di Don’t potrebbero essere questi magnifici sette a entrare nell’ambito palmarès e stasera allo stadio di Francia di Parigi si gioca la finale di Champions League la terza fra Liverpool e Real Madrid per quanto riguarda i motori alle 14 al Mugello le qualifiche del Gran Premio d’Italia classe MotoGPalle 16 a Montecarlo quel del Gran Premio di Formula 1 di Monaco per il ciclismo oggi la ventesima tappa Belluno Marmolada tennis sinner e Sonego oggi cercano gli ottavi al Roland Garros ed è l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa