Ultime Notizie Roma del 28-05-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in primo piano le forze armate I russi hanno testato un nuovo missile ipersonico zircon che ha colpito un bersaglio situata ad una distanza di circa 1000 km lanciato le Ministero della Difesa di Mosca 1 TV Russia ha aggiunto che la velocità del missile così alta da impedire al sistema di difesa aerea dell’avversario di rilevarne l’impatto in tempo il cremino ha descritto lo zircone con un missile in stabile con una traiettoria variabile per evitare di essere scoperto la Russia notevolmente superato gli Stati Uniti nello sviluppo di armi ipersoniche il commento del direttore del dipartimento della nonno proliferazione è il controllo degli armamenti del Ministero degli Esteri del Cremlino per il direttore il dialogo con gli Stati Uniti sugli armamenti diventerà impossibile che sceglieranno di inasprire ulteriormente la situazione torniamo in Italia la politica se dovessi riuscirePutin gli chiederei Innanzitutto il cessate-il-fuoco incontrerei anche zielinski ci andrei volentieri a chi è il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Lodi è tornato se la possibilità di un suo viaggio in nella capitale del paese invaso da oltre tre mesi dall’esercito di Mosca vedremo aggiunto sull’ipotesi di andare in Russia vedremo se sarà tecnicamente possibile adesso più avanti Non vado mica a giocare a bocce ha poi concluso sta rispondendo al segretario del PD Enrico Letta che aveva definito strampalata l’idea delle leader della lega di andare a Mosca per trattare per la pace in Ucraina con una battuta Salvini va dove mi batte il cuore possiamo più negli Stati Uniti a 4 ore e mezza di auto da Ubaldi dove vendono famiglia Stanno piangendo i loro morti la strage nella scuola elementare oltre cinquantamila persone si sono riunite per celebrare le armi assistere al Trump c’ho la convention della lobby a Huston che è diventato un vero e proprio condizioni sta di una sua corsa per il 2024 ci andremo di prendere quella casa bianca che amiamo tanto e renderemo l’America più sicura più riccaridi sempre ha detto l’ex presidente americano mandando in visibilio alla folla una candidatura di fatto per le prossime elezioni anche se Trump dovrà comunque passare per le primarie dei repubblicani se siamo in grado di inviare miliardi in Ucraina possiamo anche fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza alle scuole attaccato Trump criticando Joe biden e annunciando quando sarò presidente per la seconda volta a combattere il male era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa