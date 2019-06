Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a largo di Lampedusa con 40 migranti a bordo La Sea Watch 3 che ieri ha tentato di entrare in porto ma è stata bloccata dalle motovedette della Guardia di Finanza ieri sera evacuazione di urgenza medica per uno dei migranti fatto sbarcare con minore che viaggiava con lui che l’equipaggio viene arrestato la nave sequestrata I migranti ricollocati in Europa Allora per metto subito lo sbarco così Salvini Italia e Olanda intanto ai ferri corti di partecipa all’incontro per esami tra i leader europei dove oggi e domani si tiene il G20 occasione per affrontare in bilaterale anche il tema della procedura di infrazione contro l’Italia al vertice in Giappone presente anche il ministro Tria dopo non è che l’ha accolta Ieri è arrivata a Osaka Anche la Merkel e subito prima scintilla e trapezi sullo sfondo della guerra dei dazi Abe si dice molto preoccupato per il commercio globale e stamattina Genova l’abbattimento con leidue pile del Ponte Morandi oltre 3500 le persone sfollate dalla realtà ieri pomeriggio alle prime ore di oggi pirati più di 400 uomini delle forze dell’ordine per la sicurezza della zona viabilità bloccata con forti disagi previsti in gran parte della Liguria alla demolizione saranno presenti anche Salvini Di Maio e la 33 le vittime ieri per il caldo in Italia un clochard di 69 anni vicino alla stazione centrale di Milano un anziano nelle campagne di San Benedetto del Tronto e un’altra persona nel veronese oggi saranno 16 le città da bollino rosso con punte fino a 42 gradi Bari Bologna Bolzano Brescia Firenze di Latina Milano Napoli Perugia Rieti Roma Torino Venezia Verona e Viterbo da domani comunque previsto un temporaneo calo termico Cambiamo argomento o doveva essere la serata e Bernie Sanders 2 Big sul palco è stata quella di kamala Harris Pete buttigieg all’insegna di quel cambio generazionale che molti auspicano all’interno del Partito Democratico americano considerandolomaestra per sconfiggere Donald Trump nelle 2020 è andato così il secondo round nel dibattito tra i candidati alla Casa Bianca cronaca 18 persone tra cui un sindaco medici assistenti sociali e psicologi nel reggiano sono stati raggiunti da misure cautelari con l’accusa di falsa relazione di abusi per allontanare bimbi dalle famiglie e collocarli in affido retribuito moglie marito sono stati arrestati a per abusi sui figli suicida nel cagliaritano il coach condannato per abusi su una tredicenne giornata di prove libere oggi per la Formula 1 AZ Flag in Austria per la MotoGP ad Assen Olanda calcio sicura che la sua Juventus saper vincere divertire ponti del Torino smentiscono trattative in corso con l’Inter per naingollan europei under 21 finale tra Germania e Spagna per quanto riguarda i mondiali femminili differenziali finale con la vincente di Francia America in programma stasera domani Italia Olanda È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa