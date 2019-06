Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio una notte davanti a Lampedusa per la Sea Watch 3 che ieri ha tentato di entrare in porto ma è stata bloccata dalle motovedette della Guardia di Finanza in serata evacuazione di urgenza medica per uno dei migranti fatto sbarcare anche che viaggiava con lui alla nave tutt’ora negato l’ingresso in porto lo sbarco delle 40 persone ancora a bordo un giorno di visita interviste aspettative niente ha detto ngi.it se l’equipaggio viene arrestato la nave sequestrata I migranti bloccati in Europa Allora per metto subito lo sbarco così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che continuo porti all’arrivo dell’imbarcazione italia-olanda Intanto sono i ferri corti premier Giuseppe Conte al G20 Osaka avuto un colloquio col premier olandese Mark rutte in Giappone con te in un’intervista al quotidiano yomiurishinbun ma sottolineato siamo convinti che la cooperazione internazionale sia la chiave per affrontare le sfide globali come l’immigrazioneCambiamo argomento a torniamo in nell’ambito di un’indagine della procura di Brescia la polizia Ha arrestato in Serie A1 Flying Fighter italo-marocchino si tratta di Lugana nei confronti del 25enne che ha combattuto prima con l’indirizzo vicino ad Al Qaeda e successivamente con l’isis pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione ad Associazione con finalità di terrorismo voltiamo ancora pagina la guerra tra Luigi Di Maio Atlantia sul dossier Alitalia alza ancora di più l’attenzione per il vicepremier MoVimento 5 Stelle il suo collega Matteo Salvini tra lei e questa volta lo scontro il suo ruolo che la concessionaria autostradale dovrebbe avere nella partita della compagnia aerea Atlantia con la revoca sarebbe decotta Non può essere coinvolta ha detto Di Maio abbiamo detto a Genova che eravamo le concessioni autostradali giorno in cui in maniera coerente lo faremo quella azienda perderà valore in borsa se li mettiamo dentro l’Italia faranno perdere valore anche ieri ha spiegato poco dopo è arrivata la replica della società che ha parlato di gravereputazionale e di dichiarazioni che perturbano l’andamento del titolo tanto da riservarsi di attivare ogni azione iniziativa legale a tutela i Benetton sono stati più veloci oggi a rispondere al sottoscritto chiedere scusa ai familiari delle vittime di Genova sia questi gruppi di potere tocchi il portafogli alla fine ha contrattato Di Maio più tardi intervenuto anche Salvini Ci sono dei problemi giudiziari via dei morti la coscienza paga e pagherà io non faccio il giudice poi ci sono aziende che danno migliaia di posti di lavoro e prima di dire che sono decotte bisogna pensare che ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro addetta Chiama parlare del caldo continua a imperversare sull’Italia l’ondata di caldo che sta portando su tutta la penisola temperature torride e che ha già causato la morte di 3 persone con clochard sessantanovenne alla stazione centrale di Milano nel piano nelle compagnie di San Benedetto del Tronto e un’altra persona nel veronese oggi secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 16 10bollino rosso con punte fino a 42 ° parliamo di Bari Bologna Bolzano Brescia Firenze Frosinone Latina Milano Napoli Perugia Rieti Roma Torino Venezia Verona Viterbo Domani previsto un temporaneo calo termico l’allerta di livello 3 la più elevata scatta in presenza di condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane attive e non solo sui sotto il rischio come un piano i bambini molto piccoli alle persone affette da malattie croniche cambiamo decisamente argomento il presidente americano Donald Trump ha una relazione buona molto buona con Russo Vladimir Putin invio dell’oro bilaterale Osaka margine del G20 Putin è ricambiato Gli apprezzamenti dicendo che è un piacere incontrarti e trovare il modo di cooperare in agenda chi l’ha il bisarno eacommerce nonostante Trump super abbia acquistato di fronte alla domanda di giornalisti dicendo tu onore essere con il presidente Putin era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa