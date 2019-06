Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ritrovati in ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio età senatrice della California kamala Harris la star del secondo round del dibattito tra i candidati democratici alla presidenza degli Stati Uniti surealisme diritti civili riuscita a mettere all’angolo il candidato favorito lex vicepresidente Dopo un’ora di dibattito le ricerche solari stanno registrato un’impennata del 500% Tanda Google trans le ricerche sulle supernature del clorato John Cooper sul sindaco di star bene tra gli altri protagonisti del dibattito odierno sono aumentate del 300 % cronaca false relazioni terapeuti travestiti da personaggi cattivi delle fiabe in rappresentazione dei genitori Ti ricordi di abusi sessuali generati attraverso impulsi elettrici per alterare lo stato della memoria dei piccoli in prossimità dei colloqui giudiziari il tutto per allontanare i bambini dalle famiglie e collocarli in affido retribuito anche da meper poi sotto fuori minori un programma psicoterapeutico per un giro di Affari di centinaia di migliaia di euro questi contorni dell’operazione Angeli e Demoni condotta dai carabinieri di Reggio Emilia che ha portato all’esecuzione di una ventina di misure cautelari nei confronti di politici medici assistenti sociali liberi professionisti indagati secondo l’accusa avevano messo in piedi da diversi anni un illecito edilizio sistema di gestione minori il cui radicamento sul territorio nazionale tuttora in fase di sviluppo investigativo agli arresti di un sindaco e assistenti sociali nonché psicoterapeuti di una nota Onlus di Torino tra i destinatari di altri e provvedimenti cautelari anche psicologi della Reggiana sono poi decine gli indagati tra sindaci amministratori comunali un avvocato dirigenti operatori socio sanitari secondo il quadro accusatorio quello che veniva spacciato per modello istituzionale dei molari sul tema della tutela dei Minori abusati altro non era che un illecito business ai danni di decine e decine di Minori sottratti alle rispettive famiglie parliamo di terrorismoPiper italo-marocchino è stato arrestato insieme dalla polizia nell’ambito di un’indagine della procura di Brescia partita nel 2015 nei confronti del 25enne che ha combattuto prima con Le Milizie vicino ad Al Qaeda e successivamente con lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la partecipazione ad Associazione con finalità di terrorismo portiamo ancora pagina Genova Ponte Morandi demolizione del 10/11 e l’abbattimento procede dopo la rimozione di parti del viadotto Polcevera computer tramite dei sollevatori si procederà con gli abbattimenti degli Artisti positivi delle pile dt11 l’appuntamento per oggi 28 giugno per Volpiano ancora pagina giovedì e Bernie Sanders aprendo il secondo dibattito dei candidati democratici alla Casa Bianca va subito all’attacco del presidente americano Donald Trump è un bugiardo patologico razzista ha detto sumber sottolineando come la salita è un diritto umano e ribadendo come vuole cancellare il debito degli studenti universitariamericani ha sottolineato come abolirà la riforma fiscale del Tycoon e ci ha messo in una situazione orribile disuguaglianza Trump pensa a Voltri che mi servono dignità e Rispetto a noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa