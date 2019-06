Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Bentornati dalla redazione in studio Frascarelli la suocera ha provato ad entrare nel porto di Lampedusa ma è stata bloccata dalle autorità italiane questa mattina in forma la portavoce della NG Giorgia linardi la nave a comunica con l’autorità informandola che erano trascorsi ormai 24 ore dalla dichiarazione dello stato di necessità che l’ha costretta all’ingresso nelle acque territoriali alle 14 o 16 non avendo ricevuto nessuna comunicazione assistenza ha proceduto verso il porto ma circa un milione stato intimato di spegnere i motori una delegazione di parlamentari e Salite a bordo della Sea Watch per incontrare i volontari della ngs contro l’Olanda Com’è il governo olandese ha fermato da tempo Comprendiamo le preoccupazioni dell’Italia e riconosciamo i suoi sforzi nel frenare laazione incontrollata verso l’Unione Europea ed arriva palestra i tuoi giro la replica del Ministro dell’Interno Matteo Salvini con il governo olandese Non finisce qui la scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 1:06 nel canale di Sicilia meridionale al largo dell’isola di Pantelleria secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro tra 20 km dalla terraferma non si segnalano danni a persone o cose segnali di distensione con Bruxelles sui conti pubblici italiani su la procedura per il debito Alitalia possono essere Trovate le soluzioni nel dialogo tra la Commissione Europea Roma me l’Italia deve dimostrare che rispetterà le regole in futuro così fonti europee altamente qualificate che aggiungono Roma ti deve rendere conto dell’enorme impatto che la sua economia Asu resto dell’Unione e guerra totale tra il vicepremier Luigi Di Maio Atlantia mentresempre alto lo scontro tra la lega e 5 Stelle solo agli occhi alla concessionaria autostradale dovrebbe avere nella partita di Alitalia Atlantia ed è cotta non può essere coinvolta dice il premier ha Luigi Di Maio che ha borsa aperta spiega anche il perché se abbiamo detto a Genova che avevo che avevamo le concessioni autostradali il giorno in cui in maniera coerente lo faremo quella azienda perde in borsa 18 persone tra cui il sindaco PD di Bibbiano Andrea Carletti politici medici assistenti sociali liberi professionisti psicologi e psicoterapeuti di una ONLUS Torino sono stati raggiunti da misure cautelari dai carabinieri di Reggio Emilia al centro dell’inchiesta Angeli e Demoni coordinata dal sostituto procuratore Valentina Salvi la rete dei servizi sociali della Val accusati di avere dato false relazioni per allontanare i bambini da famiglie collocabili in affido retribuito da amici e conoscenti una persona è morta ieri seraa Mozzecane nel veronese per le conseguenze di un grave colpo di calore Sul posto sono Accorsi i sanitari del SUEM 118 ma per il paziente non c’era più nulla da fare Non si sa al momento se l’avessi già patologie che potrebbero avere acuito gli effetti dovuti al clima torrido nel veronese le massime hanno raggiunto i 38 gradi altre due persone sono state soccorse dei medici perché di un colpo di calore ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa