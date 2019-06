Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il presidente statunitense Donald Trump ha una relazione buona molto buona con l’omologo Russo Vladimir Putin e Avvio del loro bilaterale usata a margine del G20 Putin ricambiato Gli apprezzamenti dicendo che è un piacere incontrarti e trovare il modo di cooperare in agenda il disarmo il commercio l’ironia nonostante trumpet su telegram abbia glitterato di fronte a una domanda dei giornalisti dicendo che è un onore essere con il presidente Putin e guerra totale tra il vicepremier Luigi Di Maio Atlantia mentre rimane sempre alto lo scontro tra lega e 5 Stelle sul ruolo che la concessionaria autostradale dovrebbe avere nella partita di Alitalia Atlantia ed è cotta e non può essere coinvolta dice di premier Di Maio Kia borsa aperta spiega anche il perché se abbiamo detto giàche avevamo le concessioni autostradali il giorno in cui in maniera coerente lo faremo quella azienda perde valore in borsa 18 persone tra cui il sindaco PD di Bibbiano Andrea Carletti politici medici assistenti sociali liberi professionisti psicologi e psicoterapeuti di una ONLUS di Torino sono stati raggiunti da misure cautelari dai carabinieri di Reggio Emilia curatore Valentina Salvi la rete dei servizi sociali della Val d’Enza accusati di aver redatto false relazioni per allontanare i bambini da famiglia quello che hanno in affido retribuito da amici e conoscenti tra le contestazioni emerg lavaggi del cervello e minori in sedute di psicoterapia anche con impulsi elettrici doppio attacco a Tunisi nell’ esplosione causata dal primo attentatore nel centro della città è morto un poliziotto un altra gente è rimasto ferito insieme altre civili nel altro attacco avvenuto alla sede dell’antiterrorismo sono invece quattro i militari rimasti coinvolti arriva iltorrido e uccide la nociata ondata di temperature roventi al suo esordio in Italia già fatto tre vittime Lombardia Marche e Veneto senzatetto cardiopatico a Milano un pensionato nelle campagne di San Benedetto del Tronto e un’altra persona a Mozzecane nel veronese anche se nelle prossime ore previsto il picco per l’emergenza caldo nella penisola con 16 città da bollino rosso nella capitale d’Italia di avere il bollino rosso per tre giorni di seguito il caldo aggrava anche un’altra emergenza Quella sui rifiuti dopo che nelle scorse ore la regione Lazio ha lanciato l’allarme Alessandro le ASL e rispetta i possibili effetti sulla salute pubblica collegata al protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti si è verificato in periferia all’ennesimo rogo di rifiuti provocando fumi tossici e la distruzione dei cassonetti definito dalla sindaca raggi un vero attentato alla salute alle tasche dei contribuenti ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa