Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Giuliano Ferrigno Capitana della Sea Watch 3 stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e terra rifiuto di obbedienza a nave da guerra secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Agrigento è stata fatta dopo l’acquisizione della notazione della Guardia di Finanza intanto fonti della Farnesina confermano che Francia Germania Lussemburgo e altri Stati membri dell’UE sono disponibili ad accogliere I migranti imbarcati sulla Sea Watch disfarsi di solidarietà che la commissione sta cercando di coordinare possono essere attuati solo se e quando ci sarà lo smartphone ha detto la portavoce del commissario l’immigrazione Dimitri avramopoulos è una storia in Fighters italo-marocchino è stato arrestato in Siria dalla polizia nell’ambito di un’indagine della procura di Brescia partita nel 2015già trasferito in Italia nei confronti del 25 anni ha combattuto prima con Le Milizie vicine ad al-qaida e successivamente con l’isis pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione ad Associazione con finalità di terrorismo che il giovane nato a Gavardo nel bresciano ha vissuto in Italia fino a semipiani soprattutto nelle province di Mantova e Cremona economia inizia ad insegnare a una quadro di bassa inflazione dei prezzi al consumo registra giugno lo stesso momento di maggio allo 0,8% su Basiano alle dati preliminari trovare un valore più basso Bisogna tornare ad aprile 2018 su base mensile C’è invece una crescita dello 0,2% per i prodotti nel cosiddetto carrello della spesa unipin alimentari per la cura della casa e della persona che infrazione rimane stabile a + 0,3% a giugno ultime notizie in chiusura il garante per la privacy applicata Facebook una sanzione di €1000000 per gli illeciti compiuti nell’ambito del caso Cambridge analytica la società attraverso un’app per test psicologici aveva avuto accesso ai dati di 87 milioni diusati per tentare di influenzare le presidenziali americane del 2016 la soluzione in base al vecchio codice privacy fa seguito al provvedimento del garante del gennaio di quest’anno con cui l’autorità aveva io senza Facebook di conti ha dati degli utenti italiani e tutto grazie per averci seguito le news tornano sulla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa