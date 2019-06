Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 28 giugno in studio Ferrigno con un assurdo boato la dinamite il plastico collocati sui Piloni e stralli delle pile 10 e 11 del viadotto Morandi a Genova hanno fatto collassare la struttura oggi emozione da parte del sindaco commissario Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti dei ministri dell’interno Matteo Salvini dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa Elisabetta trenta assistita l’inclusione controllata a 1 mesi dalla tragedia che ha sconvolto la città nella zona est del cantiere lungo il torrente può definitivamente partire la ricostruzione alle 9:37 il ponte è venuto giù ha detto Bucci Ringraziando tutti quelli che hanno lavorato un grande lavoro che va riconosciuto il prendere Giuseppe Conte a margine del G20 in Giappone addosso rispondendo ad una domanda su Atlantia il dossier Alitalia nel giorno in cui è stato fatto crollare il ponte Morandi adi fronte ad una tragedia così significativa questo governo ha assunto pubblicamente una posizione si tratta di una tragedia che non può essere oscurata non possiamo far finta di niente questo già portato ad avviare una procedura di infrazione alla società concessionaria di quanto accaduto è un fatto oggettivo il grande inadempimento aggiunge Conte Di Maio intanto attacca il Benetton dobbiamo fare giustizia il ponte Morandi è crollato e persone sono morte Per la mancata manutenzione nessun aumento dei pedaggi fino al 15 settembre sulla rete di Autostrade per l’Italia argomento di correttore di Catania Francesco Basile e altri 9 professori sono stati sospesi dal servizio dalla Jeep sono indagati per associazione per delinquere corruzione e turbativa d’asta al centro delle indagini su università Bandita della Digos coordinate dalla procura Etnea 27 concorsi sono complessivamente 40 professori indagati di 14 a tenere tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa