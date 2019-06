Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale abbonamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno torniamo sulla capitano della Sea Watch 3 Carola rakete che è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave da guerra secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione intanto fonti della Farnesina confermano che Francia Germania Lussemburgo Portogallo e altri Stati membri dell’UE sono disponibili ad accogliere I migranti imbarcati Matteo Salvini attacca il governo olandese accusato di tenere un comportamento disgustoso dice se ne strafrega nodino nave che batte bandiera olandese ha detto il vicepremier Ho scritto alla collega gli interni governo senza avere uno straccio di risposta Andiamo a Genova con un sordo boato la dinamite il plastico collocati sui Piloni estrali delle 10:11 dell’Acquedotto Morandi hanno fatto con la strada struttura questaforte emozione da parte del filler commissario Martucci che con il governatore Giovanni Toti i ministri dell’interno Matteo Salvini dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa Elisabetta trenta assistito all’introduzione controllata a 11 mt dalla tragedia che ha sconvolto Genova nella zona est del cantiere lungo il torrente può definitivamente partire la ricostruzione alle 9:37 il ponte è venuto giù ha detto Bucci Ringraziando tutti quelli che hanno lavorato un grande lavoro che va riconosciuto la cronaca è stato trovato il recuperato il cadavere del disabile di 31 anni che questa mattina è caduto nel Naviglio Grande mentre percorreva su una carrozzina tre ruote la pista ciclabile all’altezza di Cassinetta di Lugagnano nome era ancora legato con la cintura di sicurezza al mezzo col quale è finito in acqua dopo aver urtato la carrozzina dello stesso tipo guidato da un coetaneo e non un ventenne come riferito In un primo momento dai sto fuori allo sport il calcio il Milan escluso dalla partecipazione all’Europa League nella stagione 2019-2020 per le violazioni al per play finanziario nei periodi di monitoraggio 2015 18 e 2016 die quanto stabilito nel consenso wardah raggiunto dal club Rossonero con la Uefa davanti al Tasso il 24 giugno scorso è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa