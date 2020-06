Ultime Notizie Roma del 28-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con nell’informazione Gabriella Luigi in studio per il via libera dalle regioni ed enti locali alle nuove linee guida per il ritorno a scuola che avverrà il 14 settembre didattica distanza soltanto per le scuole superiori il premier Conte dice abbiamo un ulteriore miliardo che siamo per investimenti nella scuola nella bozza del piano o l’obbligo di distanza di un metro tra gli alunni sulla carta le misure vanno nella direzione giusta non so se le risorse saranno sufficienti Sarebbe un piano edilizio serio di lungo termine afferma il presidente di associazione nazionale presidi Giannelli il governatore della Campania De Luca non firma è il responsabile il voto il 20 settembre e non è stato definito l’organico dei docenti dice De Luca risponde Azzolina troveremo un accordo intanto resta alta la tensione per laCirio di Mondragone in provincia di Caserta dove è stata istituita una zona rossa per un focolaio di contagi nella comunità di braccianti Bulgari e nella notte è stato dato alle fiamme con una bottiglia incendiaria al furgoncino di uno degli abitanti dei palazzi effettuati 730 tamponi il Presidente della Regione Campania De Luca annuncia in pochi giorni faremo anche a Mondragone quanto fatto in altre parti della Campania con i tamponi 27 nuovi casi di positività relativi al focolaio a Bologna al magazzino logistico della Bartolini che si sommano ai 64 Censiti fino a ieri sì la chiusura dell’attività l’organizzazione Mondiale della sanità ha fatto un confronto tra covid e spagnola e ha lanciato un monito con il direttore aggiunto della guerra il virus della spagnola si comporta esattamente come il covid andando giù in estate è ripresa e ferocemente a settembre ottobre facendo 50 milioni di morti durante la seconda Ondata questeperò li nuovi casi in Italia sono 259 in calo rispetto al giovedì il 62% in Lombardia 30 le vittime quattro in meno di giovedì l’indice di a giusita è inferiore a 1 in tutta Italia lo ha detto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Rezza il presidente del Veneto Zaia firma un’ordinanza che ha gli sport di contatto processione ippodromi e saune lo sport in chiusura calcio è Serie A ieri sera La Juventus ha vinto 4 a 0 contro il Lecce nel primo anticipo del weekend quest’oggi altre partite Brescia Genoa 17:15 Cagliari Torino alle 19:30 e Lazio Fiorentina alle 21:45 è tutto della redazione buona giornata

