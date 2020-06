Ultime Notizie Roma del 28-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio soltanto 8 morti in Italia per il coronavirus nell’ultimo rilevamento è il dato più basso dal primo di marzo nuovi contagiati sono a 175 sempre in testa la Lombardia con il 44% del totale seguite dall’Emilia Romagna è ricoverato in terapia intensiva sono meno di 100 e gli italiani osservano sempre meno le norme di stanziamento code assembramenti al Molo Beverello di Napoli per le partenze verso le isole scatta l’allarme del sindaco di Capri allerta caldo per tre città Brescia Bologna e Perugia estate il monitoraggio delle ondate di calore dovrà tener conto anche dei focolai di covid e Stati Uniti hanno superato i 2 milioni e mezzo di casi di contagio secondo la giornata King’s UniversityVittime sono 125434 esplode la pandemia in Brasile dove si contano oltre 38000 nuovi casi e 1109 Morti nelle ultime 24 ore il paese sudamericano racconta al momento un totale di un milione e 300 mila casi confermati e 57 mila vittime è il secondo al mondo per numero di morti per numero di contagi dopo gli Stati Uniti Nico per noi intanto punta a recuperare 3000 scuola dismesse abbiamo l’elenco di circa 3000 edifici scolastici dismessi a causa del calo demografico e del dimensionamento che possono essere ripristinati queste le parole del Ministero dell’Istruzione le linee guida prevedono il mantenimento del gruppo classe tutte le studentesse e gli studenti avranno spazi per la didattica settembre sottolinea il ministro Salvini attacca Azzolina si dimette al piano fa acqua lo sport in chiusura il Cagliari batte sonoramente il Torino per 4 a 2 e sogna SudNazioni d’Europa zampata sul finale per la Lazio che supera per 21 la Fiorentina Brescia e Genoa Hanno pareggiato sul 22 oggi il Milan Roma Pioli annuncia siamo lontani ma con il Rossi se la scontro diretto Ibrahimovic non è pronto Speriamo nel recupero con la spalla è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa