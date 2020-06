Ultime Notizie Roma del 28-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrova dell’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio gli ultimi dati sull’epidemia di coronavirus in Italia sono confortanti calano i contagi soltanto 8 decessi in un giorno è il minimo dal primo di marzo nessuna vittima in 15 regioni italiane sotto i 100 le terapie Intensive 175 nuovi contagiati sempre in testa la Lombardia con il 44% del totale seguita dall’Emilia Romagna italiani intanto servono sempre meno le norme di distanziamento code assembramenti al Molo Beverello di Napoli per le partenze verso le isole scatta l’allarme del sindaco di Capri allerta caldo per tre città Brescia Bologna e Perugia quest’estate il monitoraggio delle ondate di calore dovrà tener conto anche dei focolai di covid ISSintanto non superato i 2 milioni e mezzo di casi di contagio secondo la University le vittime sono 125434 esplode la pandemia in Brasile dove si contano 8000 casi e oltre 1000 Morti nelle ultime 24 ore il paese sudamericano al momento conta oltre un milione e 300 mila casi e 57 mila vittime è il secondo paese al mondo per numero di decessi e per numero di contagi dopo gli Stati Uniti Alex Zanardi ancora in ospedale gliele ha ricevuto la visita del vescovo di Siena o Paolo lojudice la situazione è seria ma ho letto una certa speranza al colpo è stato forte ma anche Zanardi è forte fisicamente mi sono fermato qualche momento in preghiera davanti a lui Così ha detto il vescovo prima delle merce lazio-fiorentina una scritta di incoraggiamento è comparsa sui cartelloni luminosi forza Alex ancora un rinvio per la partenza dalla base europea didi Vega lanciatore dell’agenzia spaziale Europea costruito in Italia dalla Avio l’ultimo rilevamento riporta il sito dell’esa ha registrato un eccesso di vento in alta quota il nuovo Lancia in programma per domani 29 giugno poco prima delle 4 del mattino Sporting chiusura calcio Serie A il Cagliari ha battuto il Torino per 4 a 221 della Lazio sulla Fiorentina 22 a Brescia e Genova questi gli anticipi oggi le altre partite tra cui il match clou Milano Roma in programma anche Napoli Spal Sampdoria Bologna Udinese Atalanta Sassuolo Verona e Parma Inter è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa