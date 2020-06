Ultime Notizie Roma del 28-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 10 milioni e quanto emerge dai dati della zona Alpina University secondo cui il bilancio dei decessi che ora Adesso quota 500.000 al primo posto per numero di casi le vittime ci sono negli Stati Uniti oltre 2,5 milioni di infetti e 125434 decessi seguiti dal Brasile e in tutta l’America Latina e non in casi sono stati più di 63000 Per un totale di 1,42 milioni in Russia il bilancio di Monte superato la soglia dei 9000 mentre Madrid ieri è stato il primo giorno senza vittime di covid 19 dall’inizio della pallini a Perché non vieni anche lo metto dei consumi per le emergenze sono tante le riaperture delle imprese il bilancio dei primi 6 mesi rimane ancora fortemente negativo con Una contrazione media della spesa stimabile in meno €1879 a famiglia secondo le elaborazioni della tuac’è anche lo stop dei consumi è stato sentito in particolare nel settore della somministrazione della ricettività 8% delle imprese non riaprirà il 61,5% ha problemi di liquidità lì Infatti è fortissimo anche come al 5 51,3 % delle piccole e medie imprese ha registrato una perdita di metà del fatturato una notizia di cronaca ancora femminicidi nell’anconetano uomo ha ucciso la moglie alle prese da anni con una malattia e poi si è tolto la vita con una pistola che custodiva in casa e in provincia dell’Aquila un altro uomo ha ucciso la moglie a coltellate ha poi tentato di uccidersi con la stessa arma senza però riuscirci ad Albano Terme nel padovano 185n ha sparato con una pistola al petto della moglie settantenne ferendola gravemente poi arrivo altra arma su se stesso si è suicidato la donna è in gravissime condizioni l’ultima notizia chiusura andiamo negli Stati Uniti i Rolling Stone hanno messo in guardia Donald Trump che se continuerà ad usare i loro Pezzi nei tuoi eventi elettorali risker azioni legali il presidente aveva utilizzato la celebre you can’t always get whatI want nell’ultimo comizio tulsa in Oklahoma intanto tornano a scatenare polemiche i Tweet del presidente nessuno vuole alla guida del nostro paese una persona del quoziente intellettivo basso come mi ha scritto il tram Dubai dello sfidante then in un’altra definito persone fantastiche supporter che gridavano White Power lo slogan dei suprematisti bianchi durante un confronto con un gruppo che lui insulta va È tutto Grazie per aver seguito le news se tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa