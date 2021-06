Ultime Notizie Roma del 28-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno ha un’apertura paghiamo vogliamo ancora dei cavi e dei vaccini perché ministro della Salute Roberto Speranza fa sapere dalla Toscana che fino ad oggi più di 13,7 milioni di persone hanno scaricato il Green pass insetto che taglio per Paolo sileri smorza gli entusiasmi colpa della temutissima variante Delta potrebbe far slittare i tempi per il rilascio del Pascal oggi si può ottenere dopo 15 giorni dalla prima dose e verosimile che la variante del ci vedrà costretta a rimodulare il Green Park spiega il Sottosegretario rilasciando dopo la Seconda dose di vaccino come presto per dirlo aspettiamo ancora i dati di una o due settimane Poi dipende la decisione presa nei giorni scorsi gli impasti dopo la prima dose non è stato un errore allora i dati ci dicevano questo al momento una modifica concludi sileri non serve Ma va messa in cantiere che non argomento caldaia fa l’Italia nella morsa delle Correntii cani si apre una settimana meteorologica che oggi era il nostro paese quella colonnina di mercurio che potrà salire fino a 46 gradi in Sicilia nei prossimi giorni è atteso nuovo rialzo delle temperature con punterei specie nelle zone più a sud le temperature registrano una generale impennata centro Nando con valori saliti fino a toccare punte di 36 gradi in Emilia 37 in Toscana Firenze e fino a 35 a Roma la fase più calda per il sud partita però te la mercoledì 30 giugno e giovedì primo luglio le arie più roventi le troveremo in Sicilia Dov’è la colonnina di mercurio tornerà da accarezzare la soglia dei 45-46 gradi ad esempio a Siracusa seguiranno a ruota la Puglia con punte tra 40 e 41 gradi sul resto del Sud I valori massimi uccideranno comunque intorno ai 35 e 36 gradi e questa è anche una settimana particolare per le restrizioni via Infatti l’obbligo delle masche all’aperto con questo caldo possiamo esclamare Era ora vanno comunque portate con te intanto ho in borsa una rivoluzione Rispetto agli ultimi trattamenti con incognita della variante Delta quadruplicati case a giugno rispetto a maggio il governo potrebbenuove zone rosse limitate le aperture saranno completati entro il 10 luglio dalle discoteche all’aperto cominciare all’emergenza tuo figliolo lancia un appello ai giovani devono poter tornare nei locali con un atteggiamento responsabile con il Green pass l’unica eccezione è rappresentata da Norcia comune Umbro in serata Il sindaco Nicola Alemanno ha firmato il provvedimento con cui si provoca per 7 giorni fino al 4 luglio l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto la misura è stata tutta tua richiesta del commissario regionale per l’emergenza covid Massimo D’Angelo poiché l’incidenza dei casi settimanale superiore ai 200 su 100 mila abitanti Ma nessuno legate alla variante Delta scelta adottata Anche perché in questa settimana sarà completata la campagna vaccinale Ricciardi avverte però che contro la variante Delta bisogna mantenere le cautele per evitare una nuova andata restano da vaccinare ancora oltre due milioni e mezzo di ultrasessantenni la fascia d’età che rischia di più con il coronavirus che non hanno ancora ricevuto neppure una dose Il commissario promettere impiego di 50 film mobili per andare a trovare gli over 60 che non sono riusciti o non hanno voluto prenotarti specie nei luoghi più impervi e isolati delè tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa