Ultime Notizie Roma del 28-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il GIP di Roma convalidato ieri sera al fermo dei due americani fermati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega entrambi sono accusati di concorso in omicidio e tentato estorsione la famiglia di uno di loro fine Galli Elder ha scritto una lettera a lei dici dicendosi scioccata invia le condoglianze alla famiglia del Carabiniere un atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante la sudtirol ultra skyrace una gara di corsa in montagna di 121 km con partenza e arrivo a Bolzano l’incidente si è verificato nei pressi del lago di San Pancrazio sopra campolasta in Val Sarentinogara interrotta da mezz’ora proprio a causa delle avverse condizioni meteorologiche ma il gruppo di quella donna faceva parte si trovava in una zona isolata e non era ancora stata informata dello stop quattro medici sono rimasti uccisi altri 8 feriti in un attacco aereo sferrato ieri sera dalle forze di After ad un ospedale da campo situato a Tripoli sulla strada dell’aeroporto lo riferisce il libyaobserver Sporting chiusura Formula 1 si corre il Gran Premio di Germania davanti a tutti Hamilton a bordo della merce accanto alla Red Bull di Max verstappen blackout delle Ferrari nelle qualifiche Leclerc decimo fatal ultimo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa