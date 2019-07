Ultime Notizie Roma del 28-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ondata di maltempo sull’Italia questa mattina all’alba una tromba d’aria ha colpito Fiumicino è una donna ha perso la vita lungo il litorale laziale dopo essere stata sbalzata via con la sua auto in strada in Alto Adige un atleta norvegese è morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante una gara allagamenti in metro a Roma disagi in altre parti d’Italia soprattutto al nord il centro Italia è stato colpito soprattutto da nubifragi e bombe d’acqua anche la giornata di oggi sarà all’insegna del maltempo temperature in diminuzione nel pomeriggio di oggi dalle 16 alle 20:30 si terrà nella cappella di Piazza Monte di Pietà la camera ardente per rendere unbrigadiere Mario Circello Rega ucciso treno ti fa con 8 coltellate ieri sera il gip ha confermato il fermo dei due americani accusati di averlo ucciso le accuse sono quelle di omicidio e tentata estorsione carabinieri stanno indagando anche sulle foto dei Fermati circolate ieri e che mostrano uno dei due bendato seduto su una sedia in caserma siamo scioccati esprimiamo le più profonde condoglianze alla famiglia del brigadiere Cerciello Rega queste le parole scritte della famiglia di uno dei fermati fino ai Galli helder inviate alla stampa americana una vicina di casa lo conosceva e mi ha parlato come di un bravo ragazzo non riesco a immaginarlo commettere un gesto simile ha detto ai cronisti lo sport Formula 1 in Germania per il Gran Premio davanti a tutti partirà Lewis Hamilton a bordo della sua Mercedes accanto a lui Max per Stattene su RedbullFerrari decimo Leclerc ultimo fettel per problemi al motore durante le qualifiche è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa