Ultime Notizie Roma del 28-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la procura di Roma in attesa di un’informativa in relazione alla foto scattata in una caserma dei carabinieri in cui compare il Cristian Gabriel Knight uno dei due cittadini americani fermati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario cerchiello bendato con le mani legate capo chinato dopo l’arrivo dell’informativa si procederà all’apertura formale di un fascicolo di indagine sulla vicenda l’arma avviato un’altra indagine interna il militare che ha messo la band al americano arrestato sarà immediatamente spostata di un reparto non operativo Si apprende dai Carabinieri sulla questione divampa la polemica politica Matteo Salvini scrive americano bendato l’unica vittima il carabiniere Oggi pomeriggio la camera ardente per rendere omaggio al vice brigadiere Mario non te lo abbiamo reagito all’infame decisione del governo dicendo che pernon è cambiato niente Lo afferma il movimento che si oppone alla torino-lione commentando la manifestazione di ieri In Valsusa sul sito internet No TAV info tanti pensavano di poter chiudere il capitolo della lotta all’ottava hanno fatto male i conti qui c’è un libro appena aperto si legge fatto di resistenza e determinazione con tante pagine ancora da scrivere Siamo dalla parte giusta della storia di essere almeno una persona e molti altri 11 sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta ad un evento pubblico in un parto di Brooklyn e lo riferisce la polizia la vittima un uomo di 38 anni colpito alla testa dei proiettili si trovava nel parco ad est del quartiere ignota la dinamica della tragedia sulla quale stanno indagando Gli inquirenti toglieremo le armi dalle nostre strade ha twittato il sindaco De Blasio in chiusura in Corea del sud della quattordicenne Azzurra Benedetta Pilato vinto l’argento nei 50 rana ai mondiali di nuoto di loro è andato alla statunitense che ha preceduto la Pilatoquinta l’altra Azzurra Martina Carraro e tutto grazie per averci seguito venivo già tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa