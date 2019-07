Ultime Notizie Roma del 28-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il maltempo continua a colpire l’Italia gli allagamenti e disagi di ieri in particolare nelle zone del Nord si aggiungono i nubifragi lipomi d’acqua che già da ieri sera stanno interessando in particolare il centro una donna è morta questa notte nella zona di Fiumicino sul litorale laziale dopo essere stata sbalzata, saluto di strada mentre stato ritrovato morto nei pressi del campo sportivo di Osimo Duomo di 72 anni disperso la serata di ieri ad Arezzo Auto era stata già trovata vuota nei pressi di un sottopasso a Roma strade e case allagate 150 interventi dei vigili del fuoco allagamenti e smottamenti Nel senese Enel scrive ancora 347 utenze disalimentate nell’aretino ieri in Alto Adige un atleta norvegese è morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante una gara è arrivata la magliettaamaranto del cinema America per questo è stata aggredita e picchiata successo ad un concerto di beneficenza contro la leucemia a Frosinone avete ma 33 anni è stata prima minacciata nei bagni e poi in seguito e picchiata gli hanno strappato la maglia è rotto gli occhiali erano di estrema destra raccontato il giovane migranti la nave Gregoretti della Guardia Costiera con a bordo 131 profughi soccorsi in mare ha ormeggiato questa notte al porto di come è normale che sia per una nave militare Ora lui risponda perché la questione migratoria riguarda tutto il continente lo dice il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e non hotel di Papa Francesco oggi Angelus ho appreso con dolore la notizia del drammatico naufragio avvenuto nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo in cui hanno perso la vita a decine di migranti tra cui donne e bambini rinnovo le parole del pontefice una stella Finché la comunità internazionale adesca con una prontezza indecisione per evitare il ripetersi di simili tragedie e garantire la sicurezza e la dignità di tutti era l’ultima notizia Grazie per averciLe Muse tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa