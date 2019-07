Ultime Notizie Roma del 28-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione nel studio Giuliano Ferrigno la procura di Roma è pronta ad aprire un fascicolo per chiarire le circostanze illustrate della foto scattata in una caserma dei carabinieri in cui compare Cristian Gabriel del uno dei due cittadini americani fermati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Circello bendato con le mani legate capo chinato sulla vicenda l’arma avviato un’indagine interna del militare che ha messo la dell’americana arrestato sarà immediatamente spostata da un reparto nuovo operativo si apprende dall’armatura visione divampa la polemica politica Matteo Salvini scrive americano bendato l’unica vittima è il carabiniere il presidente dei penalisti di Roma attacca Cosa ci fa una bella in una stazione dei Carabinieri sono cose da far west migranti la nave Gregoretti della Guardia Costiera con a bordo 131 profughi soccorsi in mare a oraa quanto di Augusta come normale che sia per una nave militare lo dice il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli aggiungendo Ora lui risponda perché la questione migratoria riguarda tutto il continente accorato appello intanto di Papa Francesco affinché la comunità internazionale agisca con prontezza e decisione per evitare il ripetersi di simili tragedie e garantire la sicurezza e la dignità di tutti hanno reagito all’infame decisione del governo dicendo che per noi non è cambiato niente lo ferma e nel movimento che si oppone alla torino-lione commentando la manifestazione In Valsusa sul sito internet no tav. tanti pensavano di poter chiudere il capitolo della lotta all’ottava hanno fatto male loro Ponti Qui c’è un libro appena aperto si legge l’estratto di resistenza e determinazione contante pagina ancora da scrivere Siamo dalla parte giusta essere in chiusura continuano le proteste a Hong Kong la polizia Ha lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti che hanno eretto barricate nel cuore finanziario della città Dopo alcune ore hanno cercato dile barriere la polizia Ha lanciato un monito i dimostranti hanno risposto con il lancio di uova a quel punto gli agenti in tenuta antisommossa hanno lanciati lacrimogeni sulla folla vicino all’ufficio di collegamento del governo cinese per la è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

