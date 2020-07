Ultime Notizie Roma del 28-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno sbattere informazione due grandi sudanesi sono stati uccisi altri 5 feriti in una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Kuntz est di Tripoli durante le operazioni di sbarco immigrati erano stati intercettati in mare riportati a terra dalla guardia costiera Libica l’ho reso noto l’organizzazione internazionale per le migrazioni riprendo che le autorità locali hanno iniziato a sparare nel momento in cui alcuni migranti scesi da poco a terra avevano cercato di darsi alla fuga 5 feriti sono stati portati in ospedale mentre la maggior parte dei sopravvissuti all’incidente sono trasferita in centri di detenzione coronavirus se la prende Mina di covid-19 sarà una grande Ondata non sta Andrea su e giù secondo le messe sollecitando l’applicazione di misure per rallentare la trasmissione che si sta diffondendo attraverso raduni di massa la portavoce dell’agenzia dell’ONU mette in guardia dal pensare la pandemia interobionda te perché il covid-19 non si comporta come l’influenza che tende a seguire l’andamento delle stagioni sarà solo una grande Ondata andrà un po’ su e un po’ giudice la cosa migliore e a dirle trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi l’economia con il decreto 2 agosto saranno Destinati alla scuola circa 1,3 miliardi l’ho annunciato in audizione ministro Gualtieri precisando che ci sono interventi su Automotive turismo sulla questione del terremoto E su quelle pertinenziali delle spiagge previsto lo sbarco di investimenti per gli enti locali per circa 5,5 miliardi nel testo sarà compresa la proroga della cassa integrazione ma sarà più selettiva in base al fatturato delle imprese all’esame interventi per il mercato del lavoro e la proroga dello Smart Working rinvio per le cartelle fiscali errate per le tasse sospese esclusa una doppia Plastic Tax europea e nazionale è tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa