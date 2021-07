Ultime Notizie Roma del 28-07-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in tre leader della Lega il presidente del consiglio sui giornali leggevo che Giorgio domani ci sarebbero state altre restrizioni così non è ci pensiamo la settimana prossima in base ai dati dice Salvini e alla domanda c’è stato un chiarimento con draghi risponde affermativamente ho sottolineato il rammarico Visto che stiamo lavorando come lega come matti per tenere insieme tutti certe considerazioni sono ingenerose dice con riferimento alle frasi del settimana in conferenza stampa in Germania inizia la quarta giornata della pandemia l’ho detto Lotar via il presidente dell’Istituto salute pubblica in una videoconferenza con il rappresentante della cancelleria e di quelle dei piedi una decisione sulle nuove misure da prendere arriverà solo il 10 agosto con la conferenza tra la cancelliera Merkel e ministri presidenti dei Lander Gran Bretagna dopo il prezzo delle compagnie aeree governo discoeliminare la quarantena per gli stranieri vaccinati che arrivano dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti il governo punta un ritorno a scuola a settembre in presenza del ministro dell’istruzione Bianchi si dice ottimista vedo che noi tutti stiamo lavorando moltissimo l’incontro con i presidi nelle loro richieste grynfas non so la propria personale manca il problema è che possono farlo in Sottosegretario alla salute costa Non possiamo pensare al ritorno senza personale scolastico chi si oppone non ha senso di comunità e Deve capirlo e tu non riusciremo a convincerli obbligheremo Salvini No ad obbligo di vaccini tutti i bimbi in classe libertà Per me sono sacre non riconoscere i fini della certificazione vaccinale Chissà immunizzato sputnik arreca un danno al turismo è un problema anche per i cittadini italiani in Russia ai cittadini di San Marino lo dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio è utile studiare formule che consentono ai fini del pass di riconoscimento di questo farmaco superando il paradosso che vede lo sputnik adatto al progetto covas gestito dallo MS per garantire tutti i paesi del mondo l’accesso alma per poi non riconoscerlo come certificazione vaccinale Federica Pellegrini chiude al settimo posto la sua ultima finale Olimpica 200 stile libero unica storia essersi qualificata per 5 volte nella stessa stanza è stato un bel viaggio dice me la sono goduta dall’inizio alla fine due bronzi l’Italia nella notte giapponese nel quattro senza di montaggio con di Costanzo al posto di Rossetti prima italiano positiva al covid e nei 200 delfino con Federico burdisso Italia in finale nella sciabola a squadre la torre l’atletica Azzurra vuole cancellare lo zero di Lionel medagliere anche la delega del migrazione dei reati da perseguire nell’azione penale è una norma critica lo dice Giuseppe Conte uscendo da Montecitorio Dove hai visto i deputati del MoVimento 5 Stelle di alcune commissioni l’ex premier Spiega che in altri ordinamenti indirizzi del genere sono anche Cristina del nostro conosciamo i rapporti difficili tra politica e magistratura ed è meglio lasciare pieno principio di obbligatorietà azione penale Salvini sulla riforma della Giustizia Non accettiamo le proposte di draghi noncinque stelle la ministra cartabia vedi i rappresentanti dei partiti della maggioranza che abbiamo argomento un agente della Polizia Stradale di 36 anni travolto e ucciso mentre era in servizio stamani statale 131 a Posada nel nuorese la dinamica dell’accaduto non è chiara sul posto gli agenti con il comandante della stradale di moro Leopoldo testa da quanto si apprende la pattuglia si era fermata per un’auto in panne una gomma forata la gente sceso per dirigere la viabilità quando è stato travolto da una vettura I Portici Bologna sono stati nominati patrimonio dell’umanità dell’Unesco lo annuncia la stessa organizzazione elemento che caratterizza la città felsinea i portici sono lunghi nella zona centrale una quarantina di chilometri rappresentano con le loro particolari prospettive architettoniche Il Salotto del Capoluogo Emiliano ed è tutto buon proseguimento di Ascoli

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa