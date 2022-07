Ultime Notizie Roma del 28-07-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 28 luglio Buongiorno da Francesco Vitale accordo nel centro-destra premiership sulla distribuzione dei colleghi la fontana Meroni le partito che era piovuto indicare il nome del presidente del consiglio ha Fratelli d’Italia anche la quota Maggiore degli uninominali Berlusconi Salvini si sono consegnati nelle mani della meloni a Conte subisce il pressing dei parlamentari per il terzo mandato ma smentisce un’auto di Grillo che avrebbe minacciato di lasciare movimento in caso di deroghe Marti controffensiva della Ucraina sulle truppe russe che occupano il cartone che parla di negoziati solo per prendere tempo e abbandoni corpi dei soldati per non risarcire le famiglie dice kg gazprom riduce intanto al 20% e flusso del dottor nostri uno verso l’Europa ero anche per l’Italia ha perso di scuola €225 a M3 poi ieri piega 205 prevista oggi una telefonata Tra biden e XVI nel pieno delle tensioni tra Stati Uniti Cina su Tiguan il pentagono si è detto pronto ad aumentare le forze militari nell’ariapelosi dovesse recarsi in visita sull’isola dopo che Pechino ha parlato di conseguenze se la speaker della camera americana effettuerà il viaggio monito di Papa Francesco la politica corretta per guardare le generazioni future non alle convenienze immediate delle scadenze elettorali afferma il pontefice del suo viaggio in casa e tu la guerra non abbiamo bisogno di vivere il mondo di Nina micini chiamarci prima i denti secondo il tuo padre cronaca un uomo di 60 anni ha ucciso ieri sua moglie strangolando La nella loro casa tratta nell’entroterra di Genova l’uomo poi chiamato i carabinieri fermato per omicidio figlio quindicenne di Valentina giunta la 32enne ferito mortalmente con colpi Darma da taglio nella sua abitazione a Catania tra oggi e domani nel nord Italia terminerà la tregua della morsa del caldo che al centro e sud non ha mai mollato oggi le città da bollino rosso scendono a 10 domani a 8 maltempo allerta gialla oggi in Lombardia Piemonte Trentino Alto Adige e Veneto ed è tutto per il momento buon proseguimento di scopo

