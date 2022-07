Ultime Notizie Roma del 28-07-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il centro-destra ha trovato l’accordo Sul candidato premier mano nuova bufera travolto oggi La lega si parla infatti di probabili intromissioni russe sulla crisi di governo con dichiarazioni di Matteo Salvini che non sono sembra una smentita la politica internazionale prescinde dai governi ha detto Noi siamo europeisti a Tranquillissima questo non significa non voler buoni rapporti con Putin La guerra è finita prima o poi è chi ha sbagliato pagherà a che ora è ancora più scompiglio c’è un articolo pubblicato dalla stampa in cui viene raccontato che la luce avrebbe interferito chiedendo alla lega di ritirare i suoi ministri per creare una crisi di governo circa un mese prima che questa effettivamente accadesse azioni che l’idea di capoccia bollato come fesseria articolo della stampa racconta propone un retroscena di Porta stralci di documenti dell’ intelligence con i colloqui tra il consigliere del Carroccio Il funzionario di Mosca due mesi primacaduta del governo nel periodo in cui la lega e Movimento 5 Stelle si schieravano contro un nuovo invio di armi all’ucraina il Sottosegretario Gabrielli autorità delegata la sicurezza della Repubblica appena avvisato le notizie a parte sul piano piemontese sono prive di ogni fondamento Come già riferito al CUP a Sir in occasione di analoghi articoli apparsi nei mesi scorsi che mi addormento La siccità da record in Italia Continua continua il po che ora Rischia di perdere l’immagine grande fiume Secondo i dati diffusi dall’osservatorio ambi sulle risorse idriche il posta per toccare una soglia drammatica gli ultimi rilevamenti effettuati nel ferrarese evidenziato che la portata del fiume ormai prossima toccare 100 metri cubi al secondo durante l’alta marea la risalita del cuneo salino lungo il corso del po ormai fiore 40 km dalla foce di Goro questo fenomeno interessa ormai i tratti terminali della gran parte dei fiumi del nord Italia il pericolo derivante dalla risalita del cuneo salino è quello che vengono intaccati prelievi di acqua ad uso potabile ricordiamo che secondo le proiezioni previste per il 2022 la portata media del po si attesterà presoniente al di sotto dei 170 metri cubi al secondo te non si placano gli incendi in Italia soprattutto sul cazzo sono ormai 10 giorni che Vigili del Fuoco Corpo Forestale Protezione Civile volontari sono impegnati per frenare l’avanzata e spegnere delle fiamme nella notte ha ripreso forse il rogo nella zona del comune di Savogna provincia di Gorizia costringendo le autorità dell’Acquario per precauzione 200 persone nella frazione di San Michele del Carso e poco sviluppato si era divampato nuovamente ieri pomeriggio poi grazie anche all’intervento di due elicotteri era stato posto sotto controllo in serata però alimentato dal vento è aumentato di Potenza diventando una minaccia per gli abitanti del posto così intorno alle 3 del mattino Il sindaco ha disposto l’evacuazione le persone sono state sistemate nelle stesse strutture allestite la settimana scorsa in occasione di una precedente evacuazione che non sono state smantellate spiegato invece dove delle friuli-venezia-giulia Con delega alla protezione civile la salute Riccardo Riccardi nella mattinata sono ripartite le operazioni aeree con due Canadair nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e tre elicotteri regionali era l’ultima notiziaper averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

