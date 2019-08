Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata da meditazione Francesco Vitale in studio trattativa di governo singhiozzo tra Movimento 5 Stelle PD ieri prima lo sblocco su Conte premier poi non ho la frenata solo ipotesi di Maio vice e voto su Rousseau oggi pomeriggio eBay da Trail per le consultazioni il PD alle 16 Forza Italia alle 17 lega alle 18 e Movimento 5 Stelle alle 19 il conferimento dell’incarico è previsto tra stasera e domani intanto per conto c’è anche la endorsement di un uomo molto talentuoso che spero resti premier Salvini esulta per la firma dei ministri Movimento 5 Stelle Trento e Toninelli al divieto di ingresso transito e sosta nelle acque italiane per la nave Mar della NG tedesca lifeline che ieri ha salvato 101 profughi al largo della Libia e sottolinea La Ritrovata compattezza del governo Intanto almeno 40 migranti morti in un nuovo naufragioin cui 90 profughi sarebbero stati Salvati le scuse di matrona bolsonaro non sono condizione necessaria per un dialogo tra Brasile G7 sull’offerta di aiuti contro gli incendi in Amazzonia lo affermano dalla presidenza Piana chiedendo però rispetto della sovranità Greta arriva oggi a New York non dare il benvenuto alla giovane attivista svedese con una flotta di 17 barche a vela intanto contro le restrizioni al taglio dell’ aereo della compagnia GTA AMC Airlines con a bordo 122 turisti italiani è stato costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto del Cairo dopo essere partito da Sharm el Sheikh diretto le causa di un guasto tecnico tutti i passeggeri sono stati fatti evacuare imbarcare su un altro velivolo che da lì a poco il partito per l’Italia il principe Andrea sai esattamente cosa ha fatto Mi auguro che confessi e dica tutto la firma Virginia Giuffrè vittime principale accusatrice di Jeffrey epstein il miliardario che si è tolto la vita in carcere jofre Ha ribadito come Einstein avesse ordinato di avere rapporti sessuali con testo genito della Regina Elisabetta quando lei17 anni E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa