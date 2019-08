Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio apriamo come sempre con la crisi di governo si è concluso ieri il primo giorno del secondo giro di consultazioni di Mattarella alla Quirinale gli occhi sono tutti puntati sul confronto Movimento 5 Stelle PD rischia di saltare tutto dicono fonti Fidenza erba serata Di Maio Rivendica la vicepresidenza del consiglio affermano le stesse fonti il PDF sul della trattativa una apertura Conte premier ma vuole una vicepresidenza unica sostiene che compri suo nome del Movimento quindi Rivendica la scelta del vice in tarda serata al movimento frena prima il voto degli attivi su Rousseau Salvini attacca conta Evidentemente stava preparando da tempo questa manovra su suggerimento di Macron il presidente americano Trump tritata supporto di Conte speriamo che rimanga premier e ColleLivio la decisione entro giovedì l’incarico pieno governo elettorale vi racconteremo nel corso della nostra giornata la cronaca andiamo nel piacentino continuano ricerche di Elisa pomarelli 28 anni Massimo Sebastiani di 47 anni entrambi residenti a Carpaneto scomparsi 48 ore fa i due lui operaio tornitore lei impiegata nell’ufficio del padre che ha un assicurazione non sono stati visti per l’ultima volta domenica 25 agosto mentre pranzavo in una trattoria sulle colline piacentine al momento gli inquirenti Non escludono alcuna pista investigativa torniamo all’estero prosegue l’allerta per lunedì venire di listeriosi in Spagna una donna di 74 anni contagiata da listeria è morta nella giornata di ieri all’ospedale virgen del Rocio Siviglia a darne notizia è l’assessore lato della salute delle famiglie della giunta dell’Andalusia in una nota secondo quanto riferito la donna aveva patologie precedenti si tratta Dunque del secondo decesso ha cercato per l’epidemia di listeriosi causata del polpettone variato prodotto dalmagrudy’s la fabbrica proprietario del marchio messa lo stesso Assessorato della Salute secondo quanto riporta il Rais sta Inoltre indagando su altri due casi sospetti Il primo è quello di un uomo affetto Giada cancro al pancreas e infettato dal batterio che Però potrebbe non essere lo stesso poi ucciso le altre due persone Il secondo è un presunto caso di aborto causato proprio dalla listeria è possibile infatti che la madre avesse mangiato carne infetta AIDS contagio abbia provocato il distaccamento della placenta che abbiamo ancora argomento non ci sarebbero 40 morti tra cui anche donne minorenni dopo il naufragio di un barcone davanti alle coste libiche il presidente Largo della città Portuale di albums a 97 km a sud est di Tripoli lo fa sapere la sezione lirica dell’ Organizzazione Internazionale migrazioni la guardia costiera Libica recuperato Cinque corpi per cui quelli di una donna di un bambino secondo quanto si apprende sul balcone si trovano decine di persone anche se il numero non è ancora Chiara Marina riferisce che 65 MG sono stati salvati mentre proseguono le ricercheeventuali sopravvissuti oca dati andiamo a chiudere con lo sport finisce il primo turno l’avventura di Marco cecchinato US Open di tennis Il 26enne palermitano numero 66 ATP è stato eliminato dopo 57 del 20 Settembre svizzero numero 119 al mondo r76 76263 676 le punteggio finale 4D azzurri verificarsi al secondo turno Thomas fabbiano Matteo berrettini Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi Questa era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa