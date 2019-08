Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla lezione da Francesco Vitale in studio torneo ad aprire con la crisi di governo oggi la giornata decisiva per la nascita di un eventuale governo giallorosso Ma l’ultimo giorno di consultazioni dal capo dello Stato Mattarella In ogni caso vorrebbe chiudere entro giovedì è ancora irto di ostacoli nella tarda serata di ieri proprio quando l’accordo che di Movimento 5 Stelle sembrava raggiunto i pentastellati hanno invece fatto sapere che la decisione finale è sottoposta la piattaforma Rousseau un grave sgarbo istituzionale Hanno commentato dal PD alle 8:30 le delegazioni dei capigruppo del m5stelle tornano incontrarsi alle 10 la direzione del Partito Democratico è sempre alle 10 inizia il secondo giro di consultazioni con il gruppo parlamentare per le autonomie del Senato cambiamo argomentonotizie della giornata dopo un primo rifiuto il Brasile ci ripensa e apre l’offerta di 20 milioni di dollari per la lotta contro gli incendi in Amazzonia arrivata dal g7e Quanto filtra dalle parole di Ottavio reggo Barrios portavoce del presidente jires bolsonaro riprese sul portale brasiliano Wall secondo quanto fatto intendere dal portavoce presidenziale la richiesta di spese personali fatta da bolsonaro il presidente francese Emmanuel Macron dopo scontri di giorni precedenti non è una condizione necessaria Affinché si stabilisca un dialogo tra il Brasile i paesi del G7 per aiutarci nella nostra Torre lotta contro gli incendi e benvenuta ha detto Diego Barrios aggiungendo però che risulta essenziale chi promuove donazioni capisca che la gestione di queste risorse finanziarie o di altro tipo e competenza del governo brasiliano torniamo in Italia continuano le ricerche di Elisa pomarelli 28 anni Massimo Sebastiani di 47 entrambi residenti a Carpaneto e scomparsi nel piacentino da oltre 48 ore 2 lui operaio tornitore lei impiegata nell’ufficio del padreassicurazione città sono stati visti per l’ultima volta domenica 25 agosto mentre pranzavano in una trattoria sulle colline piacentine al momento gli inquirenti Non escludono alcuna pista investigativa prosegue l’allerta per un’epidemia di listeriosi in Spagna una donna di 74 anni contagiata da listeria è morta nella giornata di ieri all’ospedale virgen del Rocio di Siviglia a darne notizia è l’assessore alla salute e delle famiglie della giunta dell’Andalusia in una nota secondo quanto riferito la donna aveva patologie precedenti si tratta Dunque del secondo decesso accertato per l’epidemia di listeriosi cosa del polpettone grigliato prodotto dall’azienda magro dista fabbrica proprietaria del marchio make-up lo stesso Assessorato alla salute secondo quanto riporta il paese sei Inoltre indagando su altri due casi sospetti che prima di un uomo affetto da cancro terminale al pancreas e infettato dal batterio e Però potrebbe non essere lo stesso che ha ucciso le altre due persone Il secondo è un presunto caso di aborto causato proprio dalla listeria è possibile infattila madre avesse mangiato carne infetta che il contagio abbia provocato il distaccamento della placenta chiudiamo dando un rapido sguardo all’economia alla borsa di Tokyo apre gli scambi all’insegna della appesantita dai segnali che arrivano dal mercato obbligazionario americano che secondo gli investitori potrebbe anticipare il verificarsi di una recessione mentre rimangono in una fase di stallo nei negoziati sul commercio internazionale tra Stati Uniti e Cina Dimmi che insegni una variazione appena positiva dello 007 % a quota 20460 e 44 sul mercato valutario Yen si apprezza nuovamente sul dollaro 105/70 e sull’euro 117 eventi ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa