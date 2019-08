Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio incontro alla Camera dei Deputati tra le delegazioni del Partito Democratico del MoVimento 5 Stelle per sciogliere i nodi che ancora ostacolano Intesa per la formazione di un nuovo governo non credo che ci siano Abeti da parte del PD dice Marcucci lavoriamo sui contenuti aggiunge del Rio Di Maio è il capo politico del MoVimento 5 Stelle deve essere assolutamente nel governo e avere un ruolo dicono dai pentastellati ieri prima lo sblocco sul Conte premier poi la nuova frenata sulla ipotesi di Di Maio vicepremier e leader dei partiti saranno dal capo dello Stato Mattarella per le consultazioni il PD alle 16 Forza Italia alle 17 lega alle 18 e Movimento 5 Stelle alle 19 Perchéc’è anche l’endorsement di Trump Spero resti premier dice il presidente statunitense lo spread tra Btp e Bund tedesco a prenderli a di rialzo il differenziale segna 185 punti Con un rendimento del decennale italiano al 114 per cento Salvini esulta invece per la firma dei ministri pentastellati 30 e Toninelli al divieto di ingresso transito e sosta nelle acque italiane per la nave di Leonard lagu nge-dance lifeline che ieri ha salvato 101 migranti al largo della Libia mentre affondava il loro barcone ritrovata la compattezza del governo sottolinea il Ministro dell’Interno Intanto lointaine almeno 40 migranti morti in un nuovo naufragio davanti alla Libia in cui 90 profughi sarebbero stati salvati in Brasile le scuse del presidente francese Macron al presidente brasiliano bolsonaro non sono condizione necessaria per un dialogo tra Brasile G7 sull’offerta di aiuti contro gli incendi in Amazzonia lo affermano dalFidenza brasiliana chiedendo però rispetto della sovranità in chiusura cinema donne al centro e questione gender sullo sfondo sicurezza allertata presenza politica sfumata inizia la 66esima edizione della mostra del cinema di Venezia con Alessandra Mastronardi madrina si inizia con la verità di Corea dai rosaku in concorso e Pelikan blu di stringhe per orizzonti che only di Animals di Dominic Mall tra gli autori è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa