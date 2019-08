Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio oggi pomeriggio secondo ed ultimo giorno del nuovo giro di consultazioni al Quirinale inizia alle 16 il Partito Democratico poi alle 17 Forza Italia alle 18 la lega è alle 19 il MoVimento 5 Stelle il Quirinale si atterra alle dichiarazioni dei gruppi parlamentari fanno sapere dalla presidenza della Repubblica Intanto questa mattina incontro alla camera tra le delegazioni del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle la direzione del PD ha dato mandato a Zingaretti a dare la disponibilità nelle consultazioni a verificare la possibilità di un nuovo governo in calo ad agosto in piena crisi di governo al clima di fiducia dei consumatori e delle imprese lo comunica l’Istat spiegando che la divinadella fiducia dei consumatori e generalizzate Ma la componente economica e quella Futura registrano le flessioni più marcate per quanto riguarda le imprese Si conferma un quadro di elevata incertezza in particolare i livelli di fiducia nella manifattura e nei servizi di mercato sono i più bassi da inizio anno segnala l’Istat nuovo salvataggio Dei migranti in mare un centinaio di persone tratte in salvo dalla Mare Ionio Erano alla deriva su un gommone al largo della Libia tra i soccorsi 26 donne di cui almeno otto incinte 22 bambini di meno di 10 anni o meno Altri 6 minori il salvataggio stato completato questa mattina alle 8:30 circa dopo diverse ore di governo britannico invece chiederà la regina di sospendere Parlamento pochi giorni dopo il rientro dei parlamentari della pausa estiva e solo qualche settimana prima della scadenza della brexit il 31 ottobre la nuova amministrazione di Boris Johnson e punta a far tenere un discoRegina il 14 ottobre in cui la monarchia presenterebbe i futuri piani del governo questo significa anche che difficilmente parlamentari avrebbero tempo a sufficienza per bloccare uno Dil voluto dal premio Johnson è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

