Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione capelli a Luigi in studio la direzione del PD affidato a Zingaretti un mandato pieno per verificare le condizioni di un governo di legislatura con il presidente incaricato via libera con il solo di Righetti una decisione che da grande forza al segretario secondo Gentiloni mentre Orlando conferma la richiesta di invito a prendere unico per una personalità dei democratici sull’intesa per il governo anche il nome del voto decisivo degli scritti pentastellati sulla piattaforma Rousseau il Quirinale In ogni caso deciderà solo in base alle dichiarazioni dei gruppi parlamentari che sono consultati anche oggi pomeriggio dal Presidente della Repubblica questa mattina incontro alla Camera dei Deputati tra le delegazioni del PD e del MoVimento 5 Stelle in Gran Bretagna al governo britannico chiedere alla regina di sospendere lepochi giorni dopo il rientro dei parlamentari della pausa estiva è solo qualche settimana prima della scadenza della brexit il 31 ottobre il primo ministro Johnson e punta a far tenere il discorso alla regina al 14 ottobre per presentare i futuri piani del governo immediata la reazione dello speaker della Camera dei comuni Bergamo se verrà confermata la notizia sulla sospensione del Parlamento si tratta di un’altra costituzionale dice vola in poche ore verso le 30 mila firme una petizione sul sito del parlamento che chiede al governo di non sospendere il lavoro delle camere una forte esplosione avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli con ricaduta di sabbia cenere altro materiale Vulcanico alcuni testimoni hanno riferito che eruzione preceduta da un forte boato sarebbe stata intensità Maggiore a quella che il 3 luglio scorso provoca una vittima al momento non si segnalano danni a persone o cose tranne piccoli focali di incendio sul versante di Ginostra cala la fiduciadei consumatori nel mese di agosto così come quella delle imprese lo comunica l’Istat e per quanto riguarda queste ultime Si conferma un quadro di levate incertezza in particolare i livelli di fiducia nella manifattura in servizi di mercato Sono in forte calo segnala l’Istat è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa