Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrino brexit in apertura il governo britannico chiederà alla regina di sospendere le camere pochi giorni dopo il rientro dei parlamentari della pausa estiva è solo qualche settimana prima della scadenza della brexit e il 31 ottobre secondo la BBC è la prima ministro johnson. a far tenere il discorso della regina il 14 ottobre per presentare i futuri piani del governo i miei lo speaker della Camera dei comuni se verrà confermata la notizia sulla sospensione del Parlamento si tratta di un oltraggio costituzionale vola in poche ore verso le 30 mila firme una petizione sul sito del parlamento che chiede di non sospendere il lavoro belle camere torniamo in Italia è una forte esplosione avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli con ricaduta di sabbia cenere altro materiale Vulcanico alcuni testimoni hanno riferitol’eruzione è preceduta da un forte boato sarebbe stata l’intensità Maggiore a quella che il 3 luglio scorso provoca una vittima al momento non si segnalano danni a persone o cose tranne piccoli focolai d’incendio sul versante di sopra del vulcano di essere terra Vedo le luci di longana New York City lo scrive su Twitter ambientalista Greta Tumblr della tua imbarcazione ero mai arrivata a toccare le coste statunitensi nelle prossime ore a dare il benvenuto alla giovane attivista svedese prezzo il ponte per Rozzano ci sarà l’ONU per una piccola flotta di 17 barche a vela una procedura attivo dello sviluppo sostenibile annunciato un portavoce delle Nazioni Unite ultima notizia chiusura in calo ad agosto in piena crisi di governo il clima di fiducia dei consumatori che passa da 113,3 A 119,9 e delle imprese che scende da 101/2 98,9 lo comunica l’Istat per quanto riguarda le imprese Ti confermo un quadro di elevata incertezza in particolare il livello di fiducia nella manifattura nei servizi di mercato segnala l’IstatGrazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa