Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 28 agosto in studio Giuliano Ferrigno politica nel primo piano la direzione del PD affido a Zingaretti un mandato pieno per verificare le condizioni di un governo di legislatura con il preside incaricato via libera con il solo no di Righetti una decisione che da grande forza il segretario secondo Gentiloni mentre Orlando conferma la richiesta di un vicepremier unico per una personalità dei dem Tuning per il governo anche il nodo del voto decisivo degli iscritti alla piattaforma Rousseau il Quirinale In ogni caso deciderà solo in base alle dichiarazioni dei gruppi parlamentari che sono consultati anche oggi dal Presidente della Repubblica dopo il gruppo per le autonomie del Senato Leo e Fratelli d’Italia in questo pomeriggio saliranno al Colle PV farti Italia Lega e Movimento 5 Stelle Salvini anticipa in diretta Facebook le sue parole dire ma Mattarellamettere fine a questo spettacolo indecente vergognoso senza dignità e onore migranti della commissione europea via del Coordinamento per il ricollocamento dei profughi a bordo della nave tedesca Eleonora lo annuncia la portavoce della commissione europea per la migrazione rispondendo ai giornalisti il coordinamento iniziato su input della Germania ai contatti Sono in corso il ricollocamento sarà possibile solo una volta che I migranti saranno fatti sbarcare nei giorni scorsi l’Italia alle ha vietato l’ingresso ci sono 26 donne 8 incinte 22 bimbi di meno di 10 anni e altri te se mi addormento da settembre 13.000 cattedra a tempo indeterminato rimarranno scoperto in Lombardia lo scrive su Facebook il governatore Attilio Fontana comprendo bene la difficoltà di kidult dovrebbe trasferirsi proprio per questo nella nostra proposta di autonomia avevamo previsto un integrazione degli stipendi che tenesse conto del costo della vita e delle differenze tra i territori finché sono iniziatiTubeMate un altro risulta ancora disperso nel mare di Isola delle Femmine sul litorale occidentale di Palermo il campo della vittima è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto è trasferito nel Porticciolo della località balneare i due sub si erano immersi insieme a un miglio dalla costa è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa