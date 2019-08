Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno del PD Zingaretti un mandato pieno per verificare le condizioni di un governo di legislatura con il presidente incaricato sulla base alleanza con i 5stelle che libera con il sono nodi Righetti ma poco dopo Calenda ha annunciato le dimissioni dal partita cui ti avrei scritto prima delle europee il mandato della direzione da grande forza segretario secondo Gentiloni mentre Orlando conferma la richiesta di un dice premere unico per Idem del voto Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau il colle deciderà Comunque sono in base alle dichiarazioni dei gruppi parlamentari oggi gli incontri di Mattarella con PD Forza Italia Lega e Movimento 5 Stelle Salvini anticipa cosa dirà capo dello Stato metta fine a questo spettacolo indecente vergognoso senza Dimmi tele parole del leader del Carroccio su Facebook può far nascere un governo così brexit ha superato le 220 mila firme La petizione sul sito del Parlamento del Regno Unito che chiede al governo di zona di non sospendere il Parlamento qualche settimana prima della scadenza della brexit e il 31 ottobre come invece ha chiesto alla regina in poco più di due ore la richiesta è passata da 14000 ad oltre 100000 sottoscrizioni pure la spedizione dovrà essere preso in considerazione per una dibattito in Parlamento un’ottima notizia chiusura Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola al termine del primo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia allenatore del Bologna era stato ricoverato a metà luglio è stato dimesso in buone condizioni generali spiega il Policlinico dopo aver ricevuto senza complicazioni il primo ciclo di terapia ed aver completato tutti gli accertamenti necessari per tutto Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa