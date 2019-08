Ultime Notizie Roma del 28-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione ancora politica in apertura perché la direzione del PD è affidata Zingaretti ho mandato pieno per verificare le condizioni di un governo di legislatura con il presidente incaricato sulla base di una alleanza con i cinque stelle via libera con il suono nodi richetti ma poco dopo Calenda annunciato le dimissioni dal Partito da cui si era iscritto prima delle europee ti ho mandato della direzione da grande e forte al segretario secondo Gentiloni mentre Orlando conferma la richiesta di uno dice premere unico per Idem Resta anche il nodo del voto Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau il colle desidera comunque solo in base alle dichiarazioni dei gruppi per oggi si sono svolti gli incontri di Mattarella con PD Forza Italia Lega e Movimento 5 Stelle abbiamo una lunga pagina dedicata la cronaca proseguono a Piacenza le indagini sulla misteriosa scomparsaMassimo Sebastiani Delisa fumarelli la coppia di amici lui 45028 di cui si è persa Traccia da tre giorni nella zona di Carpaneto la Procura della Repubblica di Piacenza aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di sequestro di persona ma senza iscritti nel registro degli indagati nel pomeriggio il sostituto procuratore Ornella Chicca ha fatto un sopralluogo nella zona delle ricerche compresa l’abitazione del tornitore 45 anni che è stata posta sotto sequestro un uomo di 28 anni Nicola Rinaldi bolognese stato ucciso a coltellate durante una lite in strada poco prima di mezzogiorno in via Prati alla periferia di Bologna la polizia Individua del fermato il presunto autore di Un uomo di 58 anni anche il Bolognese vicino di casa della vittima ultime notizie in chiusura quasi 14.000 fulmini uno dietro l’altro si sono abbattuti da questa mattina sulla Sardegna secondo Dario Secci eterologo della rete Sardegna clima che sta monitorando l’ondata di maltempo nella parte meridionale dell’Isola la Sardegna in questo momento è la zona più attiva di Europa per numero di fulmini Caduti sul Cagliari il pluviometro segnafiore oltre 26 mm di pioggia Caduti è tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

