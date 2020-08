Ultime Notizie Roma del 28-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno parliamo di scuola in apertura perché Codogno nel Lodigiano e alzano e Nembro nella bergamasca sono i primi comuni che ricevono oggi le sedie i banchi monoposto necessarie alle d’apertura in sicurezza prevista per il 14 settembre paesi duramente colpiti dalla pandemia così Li ha definiti Il commissario per l’emergenza covid-19 domenica Arcuri il ministro della Salute Roberto Speranza che si tratta della priorità di tutto il paese la conferenza unificata convocata dal ministro boccia approvato il documento elaborato dall’istituto superiore di sanità sulla gestione di casi di contagio nelle scuole lunedì nuova conferenza per varare le linee guida sulla sicurezza sanitaria nel trasporto pubblico locale su economia il fatturato dei servizi nel secondo trimestre del 2020 perde il 21% rispetto alrimettere il 26,2% rispetto al secondo trimestre 2019 lo rileva l’Istat sottolineando che si tratta di una pressione senza precedenti e che per il settore dell’ alloggio e della ristorazione c’è stato un calo del fatturato del 62,6% sul primo trimestre del 71,4% tendenziale ad agosto si registra un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese che sale da 77,0 a 80,8 qli stata segnala che tra le componenti del clima di fiducia quello economico legge trattamento più marcato passando da 85,9 a 90,1 per il premier giapponese shinzo Abe ha annunciato le sue dimissioni a causa del deteriorarsi delle sue condizioni di salute il mio attuale stato a seguito di recenti controlli Non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo del motivo per cui intendo farmi da parte ha detto il premier è una conferenza stampa trasmessa in diretta TV nipponiche abetidimesso nel 2005-2006 da alcuni giorni era rientrato in ospedale per controlli medici andiamo negli Stati Uniti Donald Trump accetta la nomination per la casa bianca e conclude la convention repubblicana biden ha detto Trump è il cavallo di Troia della sinistra estrema e se hai letto sarà colui che distruggerà la grandezza dell’America dovete decidere tra il sogno americano e l’azienda socialista le parole del Presidente americano che promette poi 10 milioni di posti di lavoro in 10 mesi il taglio delle tasse e il ripristino dell’ordine della legalità nelle città travolte dalle protette oltre al vaccino anti covid entro la fine dell’anno nel giardino della casa bianca e 1500 seduti in assenza di stanziamento pochissime le mascherine biden Annuncia il ritorno ai comizi attacca il problema è che stiamo nella mail di Donald Trump intanto dopo le proteste del basket NBA torna in campo Michael Jordan ha fatto da mediatore è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa